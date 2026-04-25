Los defensores de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: la feroz pelea que hay por un puesto vacante El armado final del plantel expone tensiones por lugares disponibles y decisiones que aún no están cerradas. Por + Seguir en







Acuña, Barco y Rojas compiten por el lateral izquierdo suplente.

Hay casi 22 jugadores con lugar asegurado en la lista de la Selección argentina.





El lateral izquierdo suplente es uno de los puestos más discutidos.





Acuña, Barco y Rojas compiten por meterse en la nómina.





El cierre de temporada en Europa será clave para la decisión final. La principal incógnita en la defensa de la Selección argentina de cara al Mundial 2026 pasa por el lateral izquierdo suplente: tres nombres compiten por ese lugar y la decisión todavía no está cerrada por Lionel Scaloni. En esa pelea aparecen Marcos Acuña, Valentín Barco y Gabriel Rojas, protagonistas de una definición abierta hasta último momento.

A menos de 50 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el entrenador termina de definir una lista que ya tiene una base consolidada, pero mantiene algunas disputas abiertas en puestos puntuales. En defensa, la estructura principal parece definida, aunque quedan casilleros en discusión.

El cuerpo técnico sigue de cerca el presente de varios futbolistas en el cierre de la temporada europea. El rendimiento reciente será determinante para inclinar la balanza en una competencia que se volvió cada vez más pareja.

Gabriel Rojas Selección argentina Scaloni define los últimos lugares de la lista para el Mundial. Redes sociales

Los 3 laterales izquierdos que pelean por un lugar en la lista de la Selección argentina Uno de los focos principales está puesto en el lateral izquierdo suplente. Allí, Marcos Acuña, Valentín Barco y Gabriel Rojas aparecen como los principales candidatos para quedarse con ese lugar: