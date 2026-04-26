26 de abril de 2026 Inicio
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La chicana de Franco Colapinto a Bizarrap en la exhibición de Palermo: "Menos mal que llegó"

Aunque se perdió parte del Road Show to BA 2026, el productor no quería faltar a la presentación de su amigo en Buenos Aires pero, entre risas, recibió el reto del piloto. El músico justificó su impuntualidad: "Estaba grabando un videoclip".

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Franco Colapinto y Bizarrap juntos en el Road Show to BA 2026.

Franco Colapinto y Bizarrap juntos en el Road Show to BA 2026.

ESPN: captura de video

Bizarrap llegó sobre la hora para presenciar la exhibición de Franco Colapinto en el marco del Road Show to BA 2026 y el piloto se lo recriminó: "Menos mal que llegó para el último rap". En un divertido encuentro ante las cámaras, el productor musical y el piloto dieron evidencias de una amistad que traspasa sus profesiones.

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El productor musical comentó que la demora se debió a un compromiso laboral. "Estaba grabando un videoclip. Acabo de llegar", indicó y agregó: "Recién lo vi a Franco, sí, tenía que grabar un videoclip, era el único momento que lo podía, pero vine corriendo", argumentó el Biza.

El músico mostró ante las cámaras el carnet que le entregaron de la peña FC43, un grupo de apoyo oficial y punto de encuentro de fanáticos del piloto argentino. "Me lo acaban de dar", contó Bizarrap y demostró que conoce bien a la familia del pilarense: "Le tengo que decir a Aníbal que me lleve", mencionó al padre del piloto, quien forma parte de la coordinación de los encuentros de la peña.

Fiel a su original estilo, Bizarrap lució un accesorio metálico que cubría su oreja izquierda. Al encontrarse con su amigo, Colapinto no dudó en hacer un chiste sobre la extravagante pieza: "Se puso algo en la oreja para que no suene muy fuerte", chicaneó el piloto que siguió en tono de broma: "Le estamos cuidando la audición. Averiguá bien, pá". Cortito y al pie, el músico respondió: "Averiguá".

Por último, el productor confirmó que acompañará a Colapinto al GP de Miami en mayo. "Yo voy después, pero él se va antes", aclaró Bizarrap, a quien el periodista que lo entrevistaba le sugirió que trate de no ser impuntual para ese evento. "No llegues al último momento", señaló el cronista. "No, ahí voy a ir bien", cerró Bizarrap.

La emotiva vuelta de Colapinto en la Flecha de Plata, el auto de Fangio

Como parte de su exhibición abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026, Franco Colapinto manejó la Flecha de Plata, el emblemático Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio marcó una era en la Fórmula 1.

El pilarense lució el clásico casco marrón y las antiparras que eran de uso común entre los corredores de mediados del siglo XX. El joven piloto revivió la magia de Fangio en las calles de Palermo, ante una ensordecedora ovación que llegaba desde el público y se mezclaba con el especial rugido del motor.

El monoplaza plateado con el número 16 es uno de los vehículos más icónicos del piloto de Balcarce, que lo llevó a la cima y a sus consagraciones mundiales en 1954 y 1955.

Colapinto Fangio
Franco Colapinto con el atuendo de Juan Manuel Fangio.

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