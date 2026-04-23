El desgarrador mensaje de Lamine Yamal tras conocerse el grado de su lesión: "Duele más..."

El crack español del Barcelona, quien se perderá lo que resta de la temporada por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se desahogó en sus redes y encendió las alarmas en toda España.

No son las mejores horas para el crack del Barcelona Lamine Yamal ni para la Selección de España, a 49 días de celebrarse el Mundial 2026. Tras confirmarse la gravedad de la lesión y que se perderá lo que resta de la temporada , el astro español hizo su descargo en redes sociales y conmovió a todos con su mensaje: "Duele más de lo que puedo explicar" , confesó.

Luego de que el equipo catalán ratificara la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que lo alejará de las canchas por lo que resta de la temporada, el canterano del Barca habló a corazón abierto en su cuenta de Instagram: "Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido", expresó.

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN. Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dra1B98byZ

Además, añadió: "Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensaje y Visca el Barça".

El futbolista de apenas 18 años se había retirado lesionado a los 45' del primer tiempo en la victoria del Barcelona por 1-0 sobre Celta de Vigo, por la fecha 33 de La Liga: pidió el cambio tras convertir el gol que le dio el triunfo al equipo catalán desde el punto penal. El asombro se instaló en el estadio, ya que el delantero solicitó salir enseguida y ni siquiera festejó el tanto.

Mirá el sentido posteo de Lamine Yamal en su cuenta de Instagram

lamine yamal lesion post

Qué partidos se perderá Lamine Yamal en Barcelona y cuándo debuta España en el Mundial 2026

Tras la victoria ante Celta en LaLiga, Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal y explicaron que el futbolista se perderá lo que resta de la temporada. En ese sentido, el juvenil no estará disponible para los próximos 6 partidos que le restan de cara al inicio del Mundial 2026.

Entre esos encuentros, el más importante es el derby español frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, donde el equipo de Flick podría proclamarse campeón en aquel encuentro.

Además, el Barça afrontará a Getafe (en la fecha 33), Osasuna (34), luego será el clásico; finalmente, cerrará la temporada ante Alavés, Real Betis y Valencia. Por su parte, el inicio del Mundial 2026 será el 11 de junio, pero el debut de España será recién el día 15 ante Cabo Verde en Atlanta, Estados Unidos. La segunda fecha del Grupo H será el 21 de junio contra Arabia Saudita (Atlanta) y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Uruguay en Jalisco, México.