Esta película de HBO Max está basada en una novela argentina y su escritora incluso tiene un papel en el filme: cómo se llama EPara quienes buscan una opción diferente, sensible y con una mirada profunda sobre los vínculos humanos. + Seguir en







Estreno destacado y con curiosidad argentina en HBO Max.

Esta película de HBO Max está basada en una novela argentina y su escritora incluso tiene un papel en el filme: la plataforma de Warner incorporó a su catálogo una de esas alternativas que no pasan desapercibidas. ¿Cómo se llama?

Se trata de una producción que no solo está inspirada en una obra literaria nacional, sino que además tiene una particularidad poco frecuente: su autora, Camila Sosa Villada, una de las voces más reconocidas de la literatura contemporánea, también interpreta el papel principal en la pantalla.

Con una historia profunda, sensible y atravesada por temas como la identidad, la maternidad y los vínculos, esta propuesta se convirtió en uno de los títulos más comentados dentro de la plataforma. Además, la dirección estuvo a cargo de Javier Van de Couter, quien llevó al cine un relato íntimo que combina drama con una mirada social potente.

Tesis sobre una domesticación

Sinopsis de Tesis sobre una domesticación, la película basada en una novela argentina que está en HBO Max La historia sigue a una actriz trans reconocida que decide construir una nueva vida junto a su pareja, un abogado mexicano.

Ambos comienzan el proceso de adopción de un niño de seis años que vive con VIH, en un intento de formar una familia fuera de los moldes tradicionales. Tráiler de Tesis sobre una domesticación Embed - Tesis sobre una domesticación | Teaser (2024) Reparto de Tesis sobre una domesticación El elenco principal está integrado por: Camila Sosa Villada

Alfonso Herrera

Carlos Cano

Adriana Ferrer

Susana Varela La presencia de Camila en el rol central aporta una intensidad particular a una historia que ya desde su origen literario tenía una fuerte carga autobiográfica y emocional.