Los delanteros de la Selección en el Mundial 2026: el futbolista que puede ser beneficiado por una desgracia

Una lesión antes de los amistosos frente a Mauritania y Zambia cambió el panorama en el ataque. Un nombre gana lugar en la lista final.

La Selección Argentina encara la recta final hacia el Mundial 2026 con una base consolidada, pero todavía con algunos lugares en discusión. Uno de los focos está puesto en la delantera, donde detrás de los nombres principales de Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada aún queda definir quién ocupará el rol de alternativa.

El presente goleador y la continuidad en su club lo impulsan como una opción concreta para la lista final.

Una lesión de último momento modificó el escenario y dejó fuera de competencia a uno de los candidatos.

La definición del ataque de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026 mantiene un cupo abierto entre los delanteros de recambio.

En ese sentido, la competencia por un lugar entre los atacantes se volvió especialmente relevante en las últimas semanas. Con varios futbolistas en buen nivel, la decisión parecía abierta y sujeta al rendimiento en el cierre de la temporada.

Sin embargo, un imprevisto cambió por completo el panorama. La lesión de ligamentos cruzados de Joaquín Panichelli, de Racing de Estrasburgo, uno de los candidatos a quedarse con el puesto, alteró la disputa por el tercer lugar y dejó a Juan Manuel López , de Palmeras, en una posición más favorable dentro de la consideración del cuerpo técnico.

De esta manera, el armado ofensivo empieza a tomar forma con mayor claridad, aunque todavía quedan detalles por resolver en la lista definitiva que viajará a la Copa del Mundo.

El presente del Flaco López

José Manuel López, habitual convocado en los últimos partidos, aparece como el principal beneficiado en este nuevo escenario. El delantero de Palmeiras ya venía en la pelea por meterse como tercer atacante y ahora quedó mejor posicionado tras la baja de Joaquín Panichelli.

El futbolista que se desempeña en el fútbol brasileño atraviesa un 2026 sólido desde lo estadístico. En lo que va del año disputó 25 partidos, convirtió 10 goles y aportó 7 asistencias, números que respaldan su crecimiento y su influencia en el equipo.

Gol de José López para Palmeiras Palmeiras

La competencia directa con Panichelli venía siendo muy pareja, con ambos mostrando un nivel destacado en sus respectivas ligas. Sin embargo, la grave lesión ligamentaria del delantero que se desempeña en Francia, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo dejó fuera de la carrera mundialista.

Debido a lo anterior, López gana terreno en la consideración de Lionel Scaloni, que busca una alternativa confiable detrás de los titulares. Su regularidad, experiencia en convocatorias y presente goleador lo ubican como una de las principales opciones para completar la nómina que se deberá presentar el 30 de mayo.