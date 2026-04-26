Emotivo: se filtró la última carta que Luis Brandoni le escribió a Robert De Niro

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años despertó recuerdos profundos sobre su trayectoria y sus amistades internacionales. Tras su fallecimiento, volvió a cobrar relevancia una emotiva carta que el actor le escribió a Robert De Niro . El mensaje resultó clave para que el artista estadounidense aceptara participar en un proyecto conjunto en nuestro país.

El último adiós de Luis Brandoni: qué otros artistas fueron sepultados en el Cementerio de la Chacarita

El manuscrito giraba en torno al deseo de “volver a encontrarse” para concretar el rodaje de “Nada” . La producción, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat , unió finalmente a los dos amigos en la pantalla. Brandoni comenzaba el texto con un tono cercano: “Querido Bob, soy tu amigo Beto de Buenos Aires. Te escribo esta carta dado el cariño y la admiración que te tengo”. A continuación te contamos más detalles de este manuscrito tan emotivo e inesperado que empezó a circular por las redes y se dio a conocer tras su fallecimiento .

En otro tramo de la misiva, el actor detallaba sus planes laborales para el comienzo del año 2022. “Rodaré una serie que se llama ‘Nada’, que será dirigida por dos excelentes directores, además de amigos: Mariano Cohn y Gastón Duprat . Quiero invitarte a participar en ella y que vengas a rodar a Buenos Aires ”, expresaba Brandoni.

El intérprete argentino buscaba seducir a su colega con una propuesta artística y personal. ”El personaje pensado para vos es muy atractivo y tiene varias escenas con el mío. Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única”, sumaba en el escrito. La carta también reflejaba la vitalidad que Brandoni mantenía a pesar del paso del tiempo. “Espero que estés bien y con buena salud. Yo cumplí el 18 de abril ¡81 años! y estoy trabajando mucho. Amigo: en la esperanza de volver a encontrarnos, te dejo un gran abrazo”, concluía el mensaje firmado simplemente como “Beto”.

Luis Brandoni y Robert de Niro

Con la partida del actor, este texto adquirió un significado especial para los fanáticos y sus allegados. La misiva no solo permitió concretar una de las series más exitosas de los últimos años, sino que confirmó la hermandad que unía a los artistas. La participación de De Niro en el proyecto marcó un hito para la industria audiovisual local.