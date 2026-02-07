Volodimir Zelenski afirmó que Donald Trump quiere que la guerra entre Rusia y Ucrania termine antes de junio El presidente del país ucraniano marcó que la intención de Estados Unidos es que el conflicto finalice antes del verano, en la previa de las elecciones de medio término en la nación norteamericana. Por + Seguir en







Volodimir Zelenski y Donald Trump. X (@ZelenskyyUa)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que Estados Unidos pretende que la guerra entre el país europeo y Rusia termine antes de mediados de este año, en el marco de las negociaciones entre ambos países que se llevan a cabo a casi cuatro años del inicio del conflicto.

Zelenski brindó una conferencia de prensa en la que expuso la postura de la administración de Donald Trump, en la previa de que el 24 de febrero se cumplan cuatro años de la invasión rusa a Ucrania: "Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra antes del comienzo del verano y es probable que presionen para que se adhieran a este calendario".

En tal sentido, recordó que en noviembre se desarrollarán las elecciones de medio término en el país norteamericano, por lo que el gobierno de Estados Unidos busca alcanzar un acuerdo antes de esos comicios: "Las elecciones son, sin duda más, importantes para ellos. No seamos ingenuos. Y dicen que quieren tenerlo todo listo para junio".

El mandatario resaltó que existen cuatro documentos que "dan forma" a las garantías de seguridad para Ucrania tras el fin de la guerra. Se trata de un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, al tiempo que otro escrito consiste en la adhesión del país a la Unión Europea y la creación de la Coalición de la Voluntad.

En tanto, los dichos de Zelenski se produjeron después de que el emisario de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff, anunciara que ese país y Rusia alcanzaron un acuerdo para intercambiar "314 prisioneros", durante las negociaciones llevadas adelante en los Emiratos Árabes Unidos.