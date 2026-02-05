5 de febrero de 2026 Inicio
Rusia y Ucrania acordaron otro intercambio de prisioneros tras cinco meses

El emisario de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff, lo anunció en el marco de las negociaciones en los Emiratos Árabes Unidos. "Las conversaciones continuarán y se prevén avances adicionales en las próximas semanas", expresó.

Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros.

El emisario de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff, anunció que ese país y Rusia alcanzaron un acuerdo para intercambiar "314 prisioneros", en el marco de las negociaciones llevadas adelante en los Emiratos Árabes Unidos.

En su cuenta de la red social X, Witkoff confirmó el entendimiento entre ambos países, que se produjo en la previa del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. "Hoy, delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses", expresó.

En tal sentido, destacó las negociaciones: "Este resultado se logró mediante conversaciones de paz detalladas y productivas. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania".

"Las conversaciones continuarán y se prevén avances adicionales en las próximas semanas. Agradecemos a los Emiratos Árabes Unidos por acoger estas conversaciones y al presidente Donald J. Trump por su liderazgo para hacer posible este acuerdo", concluyó.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expuso la liberación de prisioneros ucranianos. "Estamos trayendo a nuestra gente a casa: 157 ucranianos. Guerreros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza. Soldados, sargentos y oficiales. Junto con nuestros defensores, también están regresando civiles. La mayoría de ellos habían estado en cautiverio desde 2022", expresó en X.

También manifestó su gratitud hacia los mediadores: "El intercambio de hoy se produjo tras una larga pausa, y es crucial que hayamos podido llevarlo a cabo. Agradezco a todos los que trabajan para hacer posibles estos intercambios, así como a todos los que en primera línea contribuyen a ampliar el fondo de intercambio de Ucrania. Sin la determinación de nuestros soldados, estos intercambios serían imposibles".

"Por lo tanto, cada resultado logrado por nuestras unidades es lo que también sustenta la capacidad de traer a los ucranianos a casa desde Rusia. Seguiremos trabajando para liberar a nuestra gente del cautiverio. Debemos traerlos de vuelta a todos, y sin duda lo haremos. Estamos trabajando en cada nombre para que cada familia pueda finalmente dar la bienvenida a sus seres queridos a casa", marcó.

