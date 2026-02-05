Rusia y Ucrania acordaron otro intercambio de prisioneros tras cinco meses El emisario de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff, lo anunció en el marco de las negociaciones en los Emiratos Árabes Unidos. "Las conversaciones continuarán y se prevén avances adicionales en las próximas semanas", expresó. Por + Seguir en







Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros. X (@ZelenskyyUa)

El emisario de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff, anunció que ese país y Rusia alcanzaron un acuerdo para intercambiar "314 prisioneros", en el marco de las negociaciones llevadas adelante en los Emiratos Árabes Unidos.

En su cuenta de la red social X, Witkoff confirmó el entendimiento entre ambos países, que se produjo en la previa del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. "Hoy, delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses", expresó.

En tal sentido, destacó las negociaciones: "Este resultado se logró mediante conversaciones de paz detalladas y productivas. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania".

"Las conversaciones continuarán y se prevén avances adicionales en las próximas semanas. Agradecemos a los Emiratos Árabes Unidos por acoger estas conversaciones y al presidente Donald J. Trump por su liderazgo para hacer posible este acuerdo", concluyó.

Embed Intercambio de más de 300 prisioneros entre Rusia y Ucrania https://t.co/KQan4fCycX https://t.co/mfzvERlwN5 pic.twitter.com/jzFcLJFko3 — RT en Español (@ActualidadRT) February 5, 2026 Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expuso la liberación de prisioneros ucranianos. "Estamos trayendo a nuestra gente a casa: 157 ucranianos. Guerreros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza. Soldados, sargentos y oficiales. Junto con nuestros defensores, también están regresando civiles. La mayoría de ellos habían estado en cautiverio desde 2022", expresó en X.