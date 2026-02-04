Donald Trump y Xi Jinping hablaron por teléfono en medio de la tregua comercial Los mandatarios mantuvieron una conversación telefónica mientras el republicano evalúa una pronta visita a China en medio de las negociaciones del país asiático con Putin. Por + Seguir en







Los presidentes de EEUU y China alcanzaron una tregua comercial en noviembre.

El presidente Donald Trump y su par Xi Jinping, mantuvieron una conversación telefónica que alimentaron las versiones de la visita del mandatario estadounidense a China en abril. Por su parte, el Presidente del país asiático también dialogó con Vladímir Putin en medio de las tensiones internacionales que involucran a las potencias por la proximidad del fin del último tratado de control de armas nucleares entre Moscú y Washington.

La charla entre los primeros mandatarios de Estados Unidos y China se realizó por videoconferencia, informaron desde la Cancillería china, y destacaron que se dio en buenos términos en medio de la tregua comercial que alcanzaron ambos países en noviembre del año pasado. El diálogo abordó el conflicto en Irán, y también las negociaciones entre Estados Unidos y el país asiático en torno al comercio y Taiwán.

Trump remarcó la buena relación que tiene con su par Xi Jinping a través de sus redes sociales con un posteo: "La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y ambos entendemos lo importante que es mantenerla", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The White House (@whitehouse) El presidente de Estados Unidos continúa considerando una posible acción militar contra Irán. El mes pasado Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a las importaciones procedentes de países que mantengan relaciones comerciales con Teherán. A pesar de años de sanciones dirigidas a frenar su programa nuclear, Irán mantuvo en 2024 un volumen de comercio internacional cercano a los 125.000 millones de dólares, incluidos intercambios significativos con China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Trump Xi Jinping y Putin A su vez, Xi Jinping conversó también con el presidente ruso Vladímr Putin por videoconferencia alrededor de una hora y media y remarcaron la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales. En ese sentido, el presidente chino sostuvo que Pekín y Moscú deben intensificar la coordinación estratégica para garantizar que las relaciones chino-rusas sigan su curso sin inconvenientes para desempeñar un rol de peso estratégico como grandes potencias mundiales.