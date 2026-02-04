4 de febrero de 2026 Inicio
Donald Trump y Xi Jinping hablaron por teléfono en medio de la tregua comercial

Los mandatarios mantuvieron una conversación telefónica mientras el republicano evalúa una pronta visita a China en medio de las negociaciones del país asiático con Putin.

Por
Los presidentes de EEUU y China alcanzaron una tregua comercial en noviembre. 

El presidente Donald Trump y su par Xi Jinping, mantuvieron una conversación telefónica que alimentaron las versiones de la visita del mandatario estadounidense a China en abril. Por su parte, el Presidente del país asiático también dialogó con Vladímir Putin en medio de las tensiones internacionales que involucran a las potencias por la proximidad del fin del último tratado de control de armas nucleares entre Moscú y Washington.

La charla entre los primeros mandatarios de Estados Unidos y China se realizó por videoconferencia, informaron desde la Cancillería china, y destacaron que se dio en buenos términos en medio de la tregua comercial que alcanzaron ambos países en noviembre del año pasado. El diálogo abordó el conflicto en Irán, y también las negociaciones entre Estados Unidos y el país asiático en torno al comercio y Taiwán.

Trump remarcó la buena relación que tiene con su par Xi Jinping a través de sus redes sociales con un posteo: "La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y ambos entendemos lo importante que es mantenerla", escribió.

El presidente de Estados Unidos continúa considerando una posible acción militar contra Irán. El mes pasado Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a las importaciones procedentes de países que mantengan relaciones comerciales con Teherán. A pesar de años de sanciones dirigidas a frenar su programa nuclear, Irán mantuvo en 2024 un volumen de comercio internacional cercano a los 125.000 millones de dólares, incluidos intercambios significativos con China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Trump Xi Jinping y Putin

A su vez, Xi Jinping conversó también con el presidente ruso Vladímr Putin por videoconferencia alrededor de una hora y media y remarcaron la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales. En ese sentido, el presidente chino sostuvo que Pekín y Moscú deben intensificar la coordinación estratégica para garantizar que las relaciones chino-rusas sigan su curso sin inconvenientes para desempeñar un rol de peso estratégico como grandes potencias mundiales.

Según trascendió en medios internacionales, Putin trató a Xi como "querido amigo" y coincidió con su diagnóstico, calificando la cooperación bilateral de "ejemplar" y señaló además que la alianza en política exterior entre ambos países sigue siendo fundamental.

Por último, el mandatario ruso destacó el crecimiento comercial bilateral gracias al éxito de las exportaciones hacia los mercados asiáticos para contrarrestar los efectos de las sanciones de Estados Unidos. Ambos presidentes pusieron foco en sectores como la energía, los proyectos nucleares y la alta tecnología.

