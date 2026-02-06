6 de febrero de 2026 Inicio
El Presidente de Estados Unidos lo publicó en su red Truth Social y desató la furia de los políticos del Partido Demócrata. Allí habla del supuesto fraude que lo hizo perder en 2020.

Donald Trump hizo un video contra Barack Obama.

Donald Trump hizo un video contra Barack Obama.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó envuelto en una nueva polémica tras publicar en su red social Truth Social un video con IA de tono conspirativo sobre las elecciones de 2020. Este incluye imágenes en las que el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama aparecían caracterizados como monos.

La publicación provocó una inmediata ola de repudios por parte de referentes del Partido Demócrata debido al tono racista del posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SuppressedNws1/status/2019705415370715634&partner=&hide_thread=false

El video, de poco más de un minuto de duración, concluye con una secuencia de apenas un segundo en la que los rostros de los Obama aparecen superpuestos sobre cuerpos de monos, con palmeras de fondo, mientras suena la canción “The Lion Sleeps Tonight”. Las imágenes fueron interpretadas como un ataque racial, dado que Barack Obama es el único presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos.

A lo largo del clip se reiteran afirmaciones falsas sobre la empresa Dominion Voting Systems, a la que Trump y su entorno acusan sin pruebas de haber manipulado el recuento de votos para “robarle” las elecciones presidenciales de 2020. Cabe recordar que esas denuncias ya fueron desestimadas por la Justicia y que la compañía alcanzó acuerdos millonarios en demandas por difamación.

Hasta las primeras horas del viernes, la publicación había acumulado miles de “me gusta” y reproducciones en la plataforma del propio mandatario. Las reacciones no tardaron en llegar. Desde la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los críticos más visibles de Trump y posible candidato presidencial demócrata para 2028, calificaron la publicación como inadmisible. “Comportamiento asqueroso por parte del Presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, escribieron desde la cuenta oficial de prensa en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Moms_know_/status/2019670197469340028&partner=&hide_thread=false

En la misma línea se expresó Ben Rhodes, ex asesor de seguridad nacional y estrecho colaborador de Barack Obama, quien apuntó directamente contra el trasfondo racial del mensaje. “Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia”, escribió.

Barack Obama respaldó públicamente a Kamala Harris, rival de Trump, durante la campaña presidencial de 2024, lo que refuerza el contexto político de la ofensiva del actual mandatario, que vuelve a recurrir a teorías conspirativas y mensajes provocadores en medio de la polarización que atraviesa la política estadounidense.

