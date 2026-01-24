24 de enero de 2026 Inicio
Ucrania condenó los "brutales" ataques de Rusia en medio de las conversaciones por la paz

El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, calificó como "cínica" la embestida aérea con misiles y drones sobre Kiev y aseguró que "afectó no sólo a nuestro pueblo, sino también a la mesa de negociaciones".

Delegaciones de Rusia

Delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reúnen en Abu Dabi para buscarle una solución al conflicto. 

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, condenó este sábado los ataques aéreos de Rusia realizados durante la madrugada en la capital de Kiev en medio de las conversaciones y mesa tripartita que se llevan a cabo en Abu Dabi, impulsada por los Estados Unidos, para buscar una solución al conflicto bélico.

Calificó como "cínica" y "brutal" la embestida aérea con misiles y drones que causó 1 muerto y 35 heridos. Además, aseguró que el ataque "afectó no sólo a nuestro pueblo, sino también a la mesa de negociaciones".

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, en el noreste, también fue atacada. En este caso, los proyectiles causaron importantes daños en un centro de refugiados, según informó el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov, consigna la BBC.

En total, Rusia lanzó más de 370 drones y 21 misiles durante la noche del viernes, con otros objetivos como Sumy y Chernihiv, declaró a la prensa el presidente Volodymyr Zelensky, quien además explicó que los ataques estuvieron dirigidos al sector energético del país, clave para afrontar las bajas temperaturas durante el intenso invierno.

Volodímir Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania

Asa lo expresó en el Foro Económico Mundial de Davos. Durante su discurso, el mandatario explicó que el encuentro tendrá inicialmente un carácter técnico y expresó expectativas moderadas sobre sus resultados. “Si logramos iniciar el diálogo a ese nivel, tal vez se pueda encontrar algo”, afirmó, al tiempo que consideró positiva la concreción de la instancia.

Las negociaciones se darán en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania. Desde entonces, el conflicto ha provocado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una fuerte inestabilidad geopolítica, además de sanciones económicas sin precedentes contra Moscú y un sostenido apoyo militar y financiero de Occidente a Kiev.

En este contexto, Zelenski insistió en que cualquier avance requerirá compromisos de todas las partes involucradas. “Los rusos tienen que estar preparados para hacer concesiones”, sostuvo, y remarcó que Ucrania no puede ser la única obligada a ceder en una eventual negociación.

Las declaraciones del mandatario ucraniano se produjeron poco después de una reunión mantenida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen del Foro de Davos. El encuentro se realizó a puertas cerradas, duró menos de una hora y no contó con presencia de la prensa, en medio de especulaciones sobre el rol que Washington podría asumir en un eventual proceso de negociación para poner fin al conflicto.

