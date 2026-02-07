IR A
Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

Un estreno de Indonesia de este año llegó a la popular plataforma de streaming y es furor entre las más vistas.

Ahora llegó a la gran N roja

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, son impresionantes los estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025 y principios de 2026.

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. Un film llamativo cargado de drama y suspenso, con un elenco novedoso, un entretenimiento garantizado que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Una carta a mi juventud, la película estreno de Netflix

Un adolescente rebelde y un reservado educador forjan un vínculo inesperado en un orfanato, mientras intentan pasar página y lidiar con su doloroso pasado.

una carta

Tráiler de Una carta a mi juventud

Embed - Una carta a mi juventud ( 2026 ) Trailer Pelicula - Español Latino

Reparto de Una carta a mi juventud

  • Millo Taslim
  • Fendy Chow
  • Agus Wibowo
  • Cleo Haura
  • Theo Camillo Taslim
  • Halim Latuconsina
  • Aqila Herby
una carta a mi juventud
