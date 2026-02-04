"Debería estar muy preocupado": el duro mensaje de Donald Trump contra el líder supremo de Irán El mandatario estadounidense aseguró que el ayatolá Ali Jamenei tendría que repensar su postura ante la crisis diplomática. A pesar de las amenazas, confirmó que Teherán mantiene las negociaciones mientras Washington refuerza su presencia militar. Por + Seguir en







El presidente norteamericano, Donald Trump, intenta abrumar al ayatolá Ali Jamenei. Reuters

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una advertencia directa al líder supremo iraní, Ali Jamenei, en un contexto de máxima fricción. El mandatario afirmó que el ayatolá "debería estar muy preocupado" ante el posible deterioro del escenario internacional y una eventual escalada.

Durante un reportaje con la cadena NBC News, el mandatario de la Casa Blanca destacó que Irán continúa las negociaciones con Washington a pesar de la dureza del contexto actual. Trump también se refirió a las protestas internas contra el régimen de Teherán y ratificó su respaldo a los manifestantes. Según su visión, la presión internacional de su gobierno impactó directamente en la dinámica social del país.

Donald Trump "Los respaldamos", aseguró el mandatario en relación a los sectores de la población iraní que se sienten defraudados por sus líderes. El presidente remarcó que Estados Unidos alentó las movilizaciones ciudadanas tras reportes de miles de muertos y opositores condenados por el régimen. La postura de la administración norteamericana busca debilitar la estructura interna del gobierno de Jamenei mediante sanciones.

En el frente diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyyed Abbas Araghchi, confirmó nuevos encuentros para este viernes. Las conversaciones nucleares se concretarán en Mascate, la capital de Omán, tras gestiones de diversos países de Medio Oriente. Estados Unidos aceptó finalmente este formato luego de proponer originalmente a la ciudad de Estambul como sede.

En paralelo, el enviado especial Steve Witkoff mantuvo reuniones en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu y altos jefes de defensa. El funcionario recibió informes de inteligencia actualizados sobre las capacidades armamentísticas de Irán. Netanyahu insistió durante la cita en que no existe margen de confianza para tratar con las autoridades de Teherán.