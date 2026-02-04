4 de febrero de 2026 Inicio
"Debería estar muy preocupado": el duro mensaje de Donald Trump contra el líder supremo de Irán

El mandatario estadounidense aseguró que el ayatolá Ali Jamenei tendría que repensar su postura ante la crisis diplomática. A pesar de las amenazas, confirmó que Teherán mantiene las negociaciones mientras Washington refuerza su presencia militar.

El presidente norteamericano

El presidente norteamericano, Donald Trump, intenta abrumar al ayatolá Ali Jamenei.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una advertencia directa al líder supremo iraní, Ali Jamenei, en un contexto de máxima fricción. El mandatario afirmó que el ayatolá "debería estar muy preocupado" ante el posible deterioro del escenario internacional y una eventual escalada.

Durante un reportaje con la cadena NBC News, el mandatario de la Casa Blanca destacó que Irán continúa las negociaciones con Washington a pesar de la dureza del contexto actual. Trump también se refirió a las protestas internas contra el régimen de Teherán y ratificó su respaldo a los manifestantes. Según su visión, la presión internacional de su gobierno impactó directamente en la dinámica social del país.

"Los respaldamos", aseguró el mandatario en relación a los sectores de la población iraní que se sienten defraudados por sus líderes. El presidente remarcó que Estados Unidos alentó las movilizaciones ciudadanas tras reportes de miles de muertos y opositores condenados por el régimen. La postura de la administración norteamericana busca debilitar la estructura interna del gobierno de Jamenei mediante sanciones.

En el frente diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyyed Abbas Araghchi, confirmó nuevos encuentros para este viernes. Las conversaciones nucleares se concretarán en Mascate, la capital de Omán, tras gestiones de diversos países de Medio Oriente. Estados Unidos aceptó finalmente este formato luego de proponer originalmente a la ciudad de Estambul como sede.

En paralelo, el enviado especial Steve Witkoff mantuvo reuniones en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu y altos jefes de defensa. El funcionario recibió informes de inteligencia actualizados sobre las capacidades armamentísticas de Irán. Netanyahu insistió durante la cita en que no existe margen de confianza para tratar con las autoridades de Teherán.

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó al portaaviones Lincoln

El Comando Central estadounidense consideró que la aeronave "se acercó agresivamente" al navío con "intenciones poco claras". El cruce ocurrió a 800 kilómetros de la costa sur de Irán cuando un caza F-35 interceptó un dron modelo Shahed-139 que volaba hacia el barco.

El portaaviones USS Abraham Lincoln ya navega cerca de las costas iraníes, en el océano Índico.

El portaaviones USS Abraham Lincoln ya navega cerca de las costas iraníes, en el océano Índico.

La fuerza militar norteamericana aclaró que no registró soldados heridos ni equipos dañados durante la maniobra en el mar Arábigo. El incidente sucedió poco después de que otras embarcaciones iraníes hostigaran al buque mercante Stena Imperative en el estrecho de Ormuz. Ante la amenaza de abordaje, el destructor USS McFaul brindó apoyo aéreo defensivo para escoltar al petrolero.

