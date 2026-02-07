Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión Los seguidores del reality de Telefe no perdonaron la actitud traicionera de la actriz con su compañero y estallaron las redes: "Qué decepción, toda una serpiente", dijeron. + Seguir en







Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación. Capturas Telefe

El clima de MasterChef Celebrity está que arde. Lo que debía ser una noche de alta cocina terminó con una denuncia pública de un participante del reality porque sufrió el "robo" de un ingrediente para su torta arcoíris.

El damnificado fue Miguel Ángel Rodríguez, quien apuntó a su compañera de Telefe Emilia Attias, que preparó crema en un bowl y la llevó a enfriar para el final de la decoración. El inconveniente es que, cuando fue a buscarlo ya no estaba donde lo dejó: ¡Desapareció! Nunca más apareció".

Ante la desesperación, el actor improvisó una cobertura que el jurado Germán Martitegui calificó de "mamarracho", mientras él se enojó las redes reaccionar contra la actriz: "Fue Emilia Attias, tremenda ladrona", "¿Y esta chorra? Qué mala compañera, expulsión ya" y "Qué decepción Attias, resultó ser una serpiente", remarcaron en X.

Embed Quien le robó la crema a Miguel….. Emilia #MasterChefCelebrity #MasterChef #MasterChefArg pic.twitter.com/Hf7RXOhvHI — FelipaDZ (@DominiFelipa1) February 6, 2026 La mediático volvió al certamen de cocina, y si bien era una de las favoritas para llegar a la final, los seguidores del ciclo culinario vieron alguna actitud sospechosa y dijeron que "le robó a su compañero".