"Ninguna vida es descartable": crónica de la Marcha de Orgullo Antifascista y Antirracista, entre el baile y la denuncia política

En su segunda edición, y en una jornada de mucho calor, la marcha consolidó un espacio de protesta interseccional donde, como siempre, la música, la comunión de las disidencias y la sátira política convivieron con reclamos contundentes a los representantes del poder.

La Segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista transformó este sábado el centro porteño en un escudo colectivo frente a la hostilidad de los discursos oficiales. Si bien la movilización no tuvo la impronta del año anterior luego de los aberrantes dichos de Javier Milei en el Foro de Davos , estuvo cargada de euforia, creatividad y resistencia por parte de organizaciones LGBTIQ+, otras asociaciones y personas autoconvocadas.

Pasadas las 17, miles de personas se congregaron e iniciaron camino desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna " Ninguna vida es descartable ". El evento unificó varias vertientes, entre ellas, el reclamo por el presupuesto universitario y hospitalario con la denuncia urgente contra el recorte en las políticas de prevención de violencia de género.

El fuerte sol de la tarde daba a las espaldas de los manifestantes mientras el brillo y el color, sellos distintivos del colectivo, ganaban la calle. Entre banderas de Palestina y pancartas contra la racialización, las columnas avanzaron con una alegría que no fue ingenua, sino profundamente política . La música de Lali , como Fanático, ícono de resistencia, sonó desde los parlantes de los clásicos camiones para musicalizar una jornada donde el orgullo se ejerció nuevamente como herramienta de lucha.

La ironía sirvió para canalizar denuncias sobre la realidad nacional y mundial. Un imitador de Donald Trump paseaba con correa a un "perrito" con el rostro de Javier Milei con el mameluco de YPF, escoltados por matones del ICE . Esta sátira era filmada y fotografiada sin parar por los transeúntes, quienes vinculaban la escena con las recientes desclasificaciones del caso Epstein y el entramado de las élites globales.

Una de las escenas más registradas por los presentes: Donald Trump y su perro con la cara de Javier Milei, custodiados por el ICE.

En medio de la caminata, el equipo de rugby Ciervos Pampa multiplicó carteles que funcionaron como brújula para los distraídos. Sus pancartas desarmaron la lógica del fascismo moderno a través de definiciones contundentes. Los mensajes de la organización deportiva pasaron a ser un diccionario de sinónimos para quienes llegaron a leerlos: " Definir como enemigos a las minorías, normalizar la corrupción, negar la memoria o cooptar medios de comunicación, es fascismo ".

Ciervos Pampas Las frases que explican por qué la marcha es antifascista. Camila Alonso - C5N

Ante la desprotección del Estado, la organización y la resistencia de las diversidades

Una de las consignas que los organizadores plantearon desde las primeras asambleas fue la de la derogación de los DNU 61/25 y 62/25, símbolos del ajuste que ataca directamente a las personas más vulnerables del colectivo. Se replicó con fuerza el pedido de urgencia: "Abajo los decretos contra las personas trans", enunciaban los reclamos en torno a las restricciones para la hormonización de personas transgénero menores de 18 años, una medida que consideran una saña estatal.

La saña estatal también se traduce en la violencia institucional y en la deshumanización sistemática contra la comunidad. Durante la tarde, los altavoces en distintos puntos de la marcha exigieron justicia por los incontables crímenes de odio que permanecen impunes, como el asesinato de Samuel Tobares en Córdoba. En la misma línea, "el derecho sagrado a infancias y adolescencias libres" fue otra de las ideas centrales, con las crianzas felices como emblema.

Silencio = Muerte "Silencio = Muerte", reclamos al gobierno sobre la desinversión en materia de salud pública. Camila Alonso - C5N

La defensa de lo público funcionó; fue uno de los pilares de mayor adherencia que unió a grupos deportivos, organizaciones sociales y personas autoconvocadas. El pedido de presupuesto genuino para hospitales, universidades, discapacitados y jubilados se escuchó fuerte, se entrelazó con la consigna de no censurar a quienes reclaman por salarios dignos y, por sobre todo, se sumó al reclamo contra la desinversión que habrá en las partidas de este año para dar respuesta al VIH y otras ITS.

A 50 años del Golpe Militar, "Nunca Más": Memoria, verdad y Justica

La Memoria, la Verdad y la Justicia más vigentes que nunca en este 2026, año en el que se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina. Las agobiantes temperaturas, incluso entrada la tarde, no acallaron el rechazo rotundo al negacionismo y al "cipayismo". El "Nunca Más" estuvo omnipresente y se vibró un espíritu de unidad combativa ante el silencio del gobierno de turno sobre la etapa más oscura de los últimos tiempos en nuestro país.

Antifascista Abanico antifascista en una tarde de calor agobiante. Camila Alonso - C5N

La caminata fue tranquila y permitió que el despliegue artístico de cada organización brillara bajo el picante sol de la tarde porteña. La celebración y la algarabía no opacaron, ni por un instante, la consciencia sobre los derechos que hoy están bajo asedio constante. Cada paso hacia la Plaza de Mayo fue un acto de reafirmación de la libertad real, esa que es tangible y se defiende colectivamente en la calle.

Pasadas las 20, las columnas comenzaron a desconcentrar el punto de cierre con la satisfacción del encuentro cumplido. El volanteo final ya convoca a una nueva cita para el próximo 11 de febrero: la lucha contra la precarización de la reforma laboral. El Orgullo Antifascista, y las sonrisas cómplices de sus asistentes, dejaron claro que no es solo una fecha en el calendario, sino un refugio político que no está dispuesto a dar ni un paso atrás.