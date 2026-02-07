7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei volvió a cargar contra el peronismo: "Nos dicen 'vendepatria', pero hicieron lo posible para perder el respeto del mundo"

El Presidente encabezó un acto en Santa Fe en el marco de la conmemoración del Combate de San Lorenzo y defendió el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. "Es un acto de justicia histórica", marcó.

Por
Javier Milei habló en Santa Fe.

Javier Milei habló en Santa Fe.

X (@CasaRosada)
Te puede interesar:

Traslado del sable corvo de San Martín: Milei encabezará la entrega a los Granaderos

Durante el acto en la ciudad de San Lorenzo, Milei cuestionó a la Juventud Peronista por los robos del sable corvo de San Martín, mientras se encontraba en el Museo Histórico Nacional: "No puede ser llamado de otra manera como un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional. Tras haber sido hallado y devuelto el Ejército, en 1967 quedó bajo la custodia de Regimiento de Granaderos a Caballo".

En tal sentido, cargó contra el peronismo por sus cuestionamientos al traslado del bien histórico. "Allí permaneció hasta 2015, cuando por orden de la expresidenta fue trasladado al Museo Histórico Nacional. No deberá sorprender que los que robaron el sable en los sesenta fueron invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido. Por eso, no es de extrañar que este sector ponga el grito en el cielo por lo que es un acto de justicia histórica", aseveró.

"Ellos nos llaman 'colonizados y vende patria', pero hicieron todo lo posible para empobrecernos y perder el respeto del mundo. Nos dicen 'cipayos' pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas dejándolos indefensos. Nos acusan de unitarios pero exprimieron al interior productivo durante décadas para subsidiar al Gran Buenos Aires y los clientes del Estado", enfatizó en esta línea.

En tanto, el jefe de Estado destacó el significado del sable corvo: "Durante años, la política se dedicó a deslegitimizar el rol de la defensa, el mando y la soberanía como pilares fundamentales de nuestra Nación. Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar. El sable corvo es una reliquia nacional y que porta en ella el espíritu de la independencia y la certeza de que somos un país soberano".

Embed

También sostuvo la postura de su gobierno. "Mientras esté resguardado, sabremos que somos argentinos y que nuestra misión de llevarle libertad al continente sigue más viva que nunca. Honrar a San Martín es lograr que nuestra Nación sea libre y grande, como él hubiera deseado. Ese es un compromiso que nuestra administración asume como prioritario e inclaudicable", marcó.

"Se trata de la espada que trajo libertad a tierras que sólo conocían el sometimiento, que nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva adelante los sacrificios que ella demanda se pueden alcanzar cimas inmensas. Por eso, el sable corvo de San Martín no es un objeto histórico más ni una pieza neutra de exhibición y un simple vestigio del pasado, sino, probablemente, el símbolo material más poderoso de Argentina", enfatizó Milei.

El evento se desarrolló en el sector lindero al histórico convento de San Carlos, escenario donde cada año se recuerda la única batalla librada en territorio argentino por el Libertador.

Junto al jefe de Estado estuvieron autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellas su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, además de funcionarios y representantes de las Fuerzas Armadas.

La Justicia rechazó frenar el traslado del sable corvo de San Martín, pero ordenó informes y medidas de control

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, rechazó el pedido para suspender de manera inmediata el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 81/2026. Sin embargo, la magistrada ordenó una serie de informes y medidas previas antes de resolver sobre la cautelar de fondo.

La causa fue iniciada por integrantes de la familia Terrero, quienes se presentan como herederos del donante del sable y cuestionan la legalidad del traslado. Sostienen que la donación, realizada a fines del siglo XIX, habría estado condicionada a que la pieza permaneciera en el Museo Histórico Nacional y que el cambio de destino afectaría el derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural.

Al analizar el pedido de una medida interina o pre-cautelar, la jueza Macarena Marra Giménez consideró que, en esta etapa inicial del proceso, no se encuentran reunidos los requisitos legales para suspender el traslado. En ese sentido, señaló que "no se advierte que […] se encuentren reunidos los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido", y aclaró que no surge acreditado, por el momento, que haya existido una donación con cargo cuyo incumplimiento pueda imputarse al Estado.

La resolución también destacó que el sable "no ha permanecido siempre en el Museo Histórico Nacional", ya que entre 1967 y 2015 estuvo bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo, sin que ello fuera judicialmente cuestionado. Además, recordó que los actos del Poder Ejecutivo "se presumen legítimos" y que el control judicial debe limitarse a la legalidad y razonabilidad, sin evaluar la oportunidad o conveniencia de las decisiones administrativas.

No obstante, la magistrada dejó en claro que lo resuelto no implica un adelanto de opinión sobre la medida cautelar principal y dispuso avanzar con distintas diligencias. En ese marco, ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, en el plazo de cinco días, produzca el informe previo previsto en el artículo 4º de la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado.

Asimismo, requirió informes al Boletín Oficial, a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, al Regimiento de Granaderos a Caballo y a un instituto universitario especializado en conservación de bienes culturales, para que detallen el destino del sable, las medidas de seguridad, conservación y preservación previstas, y el régimen de exposición pública.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La primera Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista fue el 1 de febrero de 2025.

Organizaciones LBGTIQ+ realizaron la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista

Mediante una orden ejecutiva, Trump sumó 80.000 toneladas de carne a la cuota argentina.

Donald Trump firmó un decreto que quintuplica la cuota de importación de carne argentina

La medida se suspendió luego que el Gobierno citó a ATE y ANAC para que se sienten a negociar.

ATE suspendió el paro del lunes y habrá vuelos normales en toda la Argentina

play

El Estado dejará de ser querellante en la causa que investiga la deuda con el FMI

Fátima Florez se defendió de las críticas.

Fátima Florez se defendió tras la polémica con un boliche LGBT: "Hicieron una carnicería conmigo"

Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía.

Cambios en INDEC: Cavallo advirtió que la intolerancia del Gobierno genera "daños autoinfligidos"

Rating Cero

La empresaria y exmodelo analizó el racismo estructural en Argentina.

Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 
play

Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
play

De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

últimas noticias

La empresaria y exmodelo analizó el racismo estructural en Argentina.

Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

Hace 27 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero

Hace 1 hora
River enfrenta a Tigre.

River sufre una pesadilla en el Monumental: pierde 4-1 con Tigre y juega con uno menos

Hace 1 hora
Revelaron que la relación entre el fallecido magnate y el director de cine era muy estrecha.

Desclasifican documentos que vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein y su acceso a la Casa Blanca

Hace 1 hora
Ian Moche y Lilia Lemoine.

Ian Moche le pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine tras sus acusaciones

Hace 2 horas