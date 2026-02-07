Javier Milei volvió a cargar contra el peronismo: "Nos dicen 'vendepatria', pero hicieron lo posible para perder el respeto del mundo"

El Presidente encabezó un acto en Santa Fe en el marco de la conmemoración del Combate de San Lorenzo y defendió el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. "Es un acto de justicia histórica", marcó.

El presidente Javier Milei encabezó una nueva conmemoración del Combate de San Lorenzo y formalizó la entrega del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo , en un acto en la provincia de Santa Fe en el que renovó sus críticas al peronismo y marcó que su gobierno apunta a que la Argentina "sea libre y grande".

Durante el acto en la ciudad de San Lorenzo, Milei cuestionó a la Juventud Peronista por los robos del sable corvo de San Martín, mientras se encontraba en el Museo Histórico Nacional: "No puede ser llamado de otra manera como un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional. Tras haber sido hallado y devuelto el Ejército, en 1967 quedó bajo la custodia de Regimiento de Granaderos a Caballo".

En tal sentido, cargó contra el peronismo por sus cuestionamientos al traslado del bien histórico. "Allí permaneció hasta 2015, cuando por orden de la expresidenta fue trasladado al Museo Histórico Nacional. No deberá sorprender que los que robaron el sable en los sesenta fueron invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido. Por eso, no es de extrañar que este sector ponga el grito en el cielo por lo que es un acto de justicia histórica", aseveró.

"Ellos nos llaman 'colonizados y vende patria', pero hicieron todo lo posible para empobrecernos y perder el respeto del mundo. Nos dicen 'cipayos' pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas dejándolos indefensos. Nos acusan de unitarios pero exprimieron al interior productivo durante décadas para subsidiar al Gran Buenos Aires y los clientes del Estado", enfatizó en esta línea.

En tanto, el jefe de Estado destacó el significado del sable corvo: "Durante años, la política se dedicó a deslegitimizar el rol de la defensa, el mando y la soberanía como pilares fundamentales de nuestra Nación. Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar. El sable corvo es una reliquia nacional y que porta en ella el espíritu de la independencia y la certeza de que somos un país soberano".

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, durante la Ceremonia de Entrega del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos. pic.twitter.com/ZV3uNIWB85 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 8, 2026

También sostuvo la postura de su gobierno. "Mientras esté resguardado, sabremos que somos argentinos y que nuestra misión de llevarle libertad al continente sigue más viva que nunca. Honrar a San Martín es lograr que nuestra Nación sea libre y grande, como él hubiera deseado. Ese es un compromiso que nuestra administración asume como prioritario e inclaudicable", marcó.

"Se trata de la espada que trajo libertad a tierras que sólo conocían el sometimiento, que nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva adelante los sacrificios que ella demanda se pueden alcanzar cimas inmensas. Por eso, el sable corvo de San Martín no es un objeto histórico más ni una pieza neutra de exhibición y un simple vestigio del pasado, sino, probablemente, el símbolo material más poderoso de Argentina", enfatizó Milei.

El evento se desarrolló en el sector lindero al histórico convento de San Carlos, escenario donde cada año se recuerda la única batalla librada en territorio argentino por el Libertador.

Junto al jefe de Estado estuvieron autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellas su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, además de funcionarios y representantes de las Fuerzas Armadas.

La Justicia rechazó frenar el traslado del sable corvo de San Martín, pero ordenó informes y medidas de control

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, rechazó el pedido para suspender de manera inmediata el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 81/2026. Sin embargo, la magistrada ordenó una serie de informes y medidas previas antes de resolver sobre la cautelar de fondo.

La causa fue iniciada por integrantes de la familia Terrero, quienes se presentan como herederos del donante del sable y cuestionan la legalidad del traslado. Sostienen que la donación, realizada a fines del siglo XIX, habría estado condicionada a que la pieza permaneciera en el Museo Histórico Nacional y que el cambio de destino afectaría el derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural.

Al analizar el pedido de una medida interina o pre-cautelar, la jueza Macarena Marra Giménez consideró que, en esta etapa inicial del proceso, no se encuentran reunidos los requisitos legales para suspender el traslado. En ese sentido, señaló que "no se advierte que […] se encuentren reunidos los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido", y aclaró que no surge acreditado, por el momento, que haya existido una donación con cargo cuyo incumplimiento pueda imputarse al Estado.

La resolución también destacó que el sable "no ha permanecido siempre en el Museo Histórico Nacional", ya que entre 1967 y 2015 estuvo bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo, sin que ello fuera judicialmente cuestionado. Además, recordó que los actos del Poder Ejecutivo "se presumen legítimos" y que el control judicial debe limitarse a la legalidad y razonabilidad, sin evaluar la oportunidad o conveniencia de las decisiones administrativas.

No obstante, la magistrada dejó en claro que lo resuelto no implica un adelanto de opinión sobre la medida cautelar principal y dispuso avanzar con distintas diligencias. En ese marco, ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, en el plazo de cinco días, produzca el informe previo previsto en el artículo 4º de la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado.

Asimismo, requirió informes al Boletín Oficial, a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, al Regimiento de Granaderos a Caballo y a un instituto universitario especializado en conservación de bienes culturales, para que detallen el destino del sable, las medidas de seguridad, conservación y preservación previstas, y el régimen de exposición pública.