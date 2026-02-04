Difundieron la lista de herederos de Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria de los u$s600 millones El testamento final del criminal sexual fue firmado 48 horas antes del suicidio en la prisión de metropolitana de Nueva Yorrk. Por + Seguir en







La principal heredera es la mujer que acompañó a Epstein en su etapa final. Redes sociales

La difusión de los herederos sucesorios de Jeffrey Espstein, vinculado la tráfico de menores en las altas esferas de la política, empresarios y celebridades, entre ellos a Donald Trump, dio una señal clara sobre el destino de una cifra que se calcula que llegaría a los u$s600 millones.

Apenas 48 horas antes de suicidarse, en la mañana del 10 de agosto de 2019, en la celda del Correccional Metropolitano de Nueva York, el empresario firmó el testamento final donde dejó estipulado quienes son los destinatarios de su fortuna.

No se trató de una simple lista de nombres, sino la elaboración de un documento privado con el nombre de The 1953 Trust, supuestamente llamado así por su fecha de nacimiento, el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Estados Unidos.

Los beneficiarios son 40 personas, entre abogados, personal de sus residencias y, hasta muchos familiares distanciados del criminal sexual.

Además, parte del dinero se utilizará en pagos de impuestos, costo de mantenimiento de sus mansiones de lujo en Islas Vírgenes, el rancho en Nuevo México y la residencia en Manhattan, donde se presume que entregaba a las menores víctimas de abuso sexual.