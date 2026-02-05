5 de febrero de 2026 Inicio
Cuba aceptó un diálogo con Estados Unidos pero su presidente exigió respeto a la soberanía

El mandatario cubano realizó su primera alocución televisada tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante su discurso, manifestó la voluntad de establecer una comunicación directa con la administración de Donald Trump bajo una posición de igualdad y sin presiones externas desde Washington.

El presidente cubano

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel abrió el juego a Estados Unidos, pero defendió la soberanía de su país. 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó durante este jueves la disposición de su Gobierno para iniciar conversaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La aparición pública ocurrió en medio de las tensiones con Washington y a quienes mostró, también, una postura de defensa a la potestad cubana. "Sin presiones, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación”, aclaró el mandatario.

Díaz-Canel planteó la posibilidad de trabajar en conjunto sobre diversos temas de interés mutuo sin prejuicios ideológicos previos. "De cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, prepotente, criminal de bloqueo", sentenció el funcionario frente a la prensa local. Su objetivo principal radica en construir una relación civilizada entre vecinos que aporte beneficios reales para ambas naciones.

Según detalló El País, la postura oficial de La Habana desmiente las afirmaciones recientes de Donald Trump sobre supuestas negociaciones en curso. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aseguró a la agencia EFE que “ese diálogo no se ha empezado”. Sin embargo, aclaró que la Casa Blanca conoce perfectamente la predisposición cubana y no hubo ningún tipo de rechazo.

Los ataques desde Washington, llegaron desde la portavoz, Karoline Leavitt, había advertido que “el Gobierno cubano está en las últimas y a punto de caer”. Además, la funcionaria hizo otro llamado de atención a las autoridades cubanas: "Tienen que tener cuidado en los comentarios dirigidos hacia el presidente de Estados Unidos”, disparó.

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt, atacó al presidente cubano:

Karoline Leavitt, atacó al presidente cubano: "Tienen que tener cuidado en los comentarios dirigidos hacia el presidente de Estados Unidos”

Lo que alimenta el debate es la situación interna en la isla, que da indicios de una crisis energética y social sin precedentes. La falta de petróleo venezolano provocó colas kilométricas en las estaciones de servicio y apagones de hasta 20 horas diarias. Ante este escenario, Díaz-Canel aseguró que su pueblo saldrá adelante. "Sé que vamos a vivir tiempos difíciles, pero lo vamos a superar entre todos con resistencia creativa”, sentenció.

La población cubana y diversos juristas exigen que cualquier pacto incluya una amnistía general para los presos políticos como sucede en Venezuela. "Es el mecanismo idóneo para abordar el conflicto estructural asociado a la prisión política", explicó el experto Eloy Viera Cañive al diario El País.

Donald Trump confirmó charlas con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos tiene en la mira al país caribeño desde la captura de Nicolás Maduro. Ante los medios aseguró que el gobierno de Estados Unidos comenzó a tratar "con las más altas esferas de Cuba", mostró preocupación por la situación de la isla y remarcó: "Creo que vamos a llegar a un acuerdo". "Veamos qué pasa", deslizó el republicano en conferencia de prensa a bordo del Air Force One hace unos días.

Desde la captura y detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump tiene a Cuba en la mira debido a las relaciones comerciales que mantenía con Venezuela. Durante el ataque a ese país, las fuerzas estadounidenses asesinaron a 32 soldados cubanos que cumplían allí su servicio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le había advertido a su par de Estados Unidos que dejar al país gobernado por Miguel Díaz-Canel sin petróleo venezolano provocaría "una crisis humanitaria". "No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que Cuba será libre nuevamente", le respondió Trump en la misma conferencia.

