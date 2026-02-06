6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump firmó un decreto que quintuplica la cuota de importación de carne argentina

Un día después de la firma del acuerdo comercial entre ambos países, el presidente de Estados Unidos aumentó el cupo argentino de 20.000 a 100.000 toneladas de carne vacuna. La medida causó malestar en el sector ganadero norteamericano.

Por
Mediante una orden ejecutiva

Mediante una orden ejecutiva, Trump sumó 80.000 toneladas de carne a la cuota argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un decreto para quintuplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina hacia el país norteamericano. La medida establece un aumento del cupo anual de 20.000 a 100.000 toneladas con el objetivo de garantizar valores "accesibles" para los consumidores estadounidenses, lo que causó el rechazo de productores norteamericanos.

Donald Trump hizo un video contra Barack Obama.
Te puede interesar:

Trump publicó videos hechos con IA en los que Obama personifica a un mono

El mandatario justificó la decisión como una respuesta a la crisis de suministros que afecta a las familias trabajadoras de su país. Según el texto oficial, titulado "Garantizar carne vacuna a precios accesibles", la iniciativa busca aumentar el stock de carne molida magra de res. Trump calificó la acción como una herramienta necesaria para "que los estadounidenses que trabajan arduamente puedan permitirse alimentar a sus familias".

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (URST, según sus siglas en inglés), bajo la conducción de Jamieson Greer, confirmó que el beneficio aplicará durante el año 2026. El esquema de distribución contempla cuatro tramos trimestrales de 80.000 toneladas adicionales, cada uno bajo el sistema de orden de llegada. El primer período de embarques abrirá el próximo 13 de febrero y cerrará a fines de marzo; el segundo será entre abril y junio; el tercero, de julio a septiembre; y el último tramo, de octubre a diciembre.

Desde la Cancillería argentina, el ministro Pablo Quirno destacó que esta ampliación representará un ingreso de u$s800 millones adicionales por exportaciones. Los funcionarios argentinos confían en que esta normativa excepcional obtenga una prórroga una vez que concluya el presente ciclo calendario.

Quirno conferencia
Pablo Quirno, canciller argentino, celebró el acuerdo de carne vacuna con EEUU.

Pablo Quirno, canciller argentino, celebró el acuerdo de carne vacuna con EEUU.

Sin embargo, sectores productores norteamericanos manifestaron su rechazo ante la posible caída de los precios del ganado local por la competencia externa. Según informó el diario La Nación, Bill Bullard, director de R-Calf USA, asociación que nuclea a ganaderos estadounidenses independientes, expresó la molestia del sector ante la intempestiva medida.

"Nuestra industria está en crisis y necesita protección contra las importaciones que deprimen los precios para poder recuperarse y cumplir con nuestro objetivo de seguridad nacional de lograr la autosuficiencia en la producción de carne vacuna", sentenció el representante, y celebró que el acuerdo sea solo hasta diciembre.

Trump justificó la medida a pesar del malestar de los productores ganaderos

Trump justificó esta medida de la Casa Blanca y argumentó que muchos estados fueron afectados por fenómenos climáticos que interfirieron en la producción agrícola y ganadera. El mandatario se refirió a "una sequía generalizada y severa que afectó a los estados productores de carne vacuna" y señaló que, por eso, la administración republicana tuvo que tomar cartas en el asunto para que no se eleven los costos para los consumidores.

A esta situación climática se sumó la restricción sanitaria sobre el ganado vivo procedente de México debido al brote de "gusano barrenador". El Departamento de Agricultura limitó estas importaciones en mayo de 2025, lo cual generó un desabastecimiento crítico en los corrales de engorde locales. La combinación de estos eventos provocó que el inventario bovino estadounidense cayera a apenas 94 millones de cabezas durante el último semestre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel abrió el juego a Estados Unidos, pero defendió la soberanía de su país. 

Cuba aceptó un diálogo con Estados Unidos pero su presidente exigió respeto a la soberanía

El presidente norteamericano, Donald Trump, intenta abrumar al ayatolá Ali Jamenei.

"Debería estar muy preocupado": el duro mensaje de Donald Trump contra el líder supremo de Irán

La principal heredera es  la mujer que acompañó a Epstein en su etapa final.

Difundieron la lista de herederos de Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria de los u$s600 millones

Los presidentes de EEUU y China alcanzaron una tregua comercial en noviembre. 

Donald Trump y Xi Jinping hablaron por teléfono en medio de la tregua comercial

Bill Gates dio detalles sobre su vínculo con Jeffrey Epstein: Fui tonto

Apareció Bill Gates y se refirió a su relación con Jeffrey Epstein: "Fui tonto"

El saludo de Trump y Petro.

Trump calificó de positiva la reunión con Petro: "Nos llevamos muy bien"

Rating Cero

La modelo compartió su nueva dinámica familiar con la llegada de la beba.

Pura ternura: Cami Homs compartió las primeras fotos de Aitana, su hija con José "Principito" Sosa

La mediática hizo un descargo contra la envida hacia sus colegas.

"Pura envidia": Graciela Alfano paralizó las redes con un mensaje para sus colegas

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán
play

Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada

últimas noticias

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero

Hace 24 minutos
La primera Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista fue el 1 de febrero de 2025.

Organizaciones LBGTIQ+ convocan a la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista

Hace 28 minutos
El sospechoso fue detenido con los datos que aportaron otras víctimas al 911.

Miramar: detuvieron al hombre que violó a una adolescente en la zona del muelle

Hace 56 minutos
Mediante una orden ejecutiva, Trump sumó 80.000 toneladas de carne a la cuota argentina.

Donald Trump firmó un decreto que quintuplica la cuota de importación de carne argentina

Hace 1 hora
La modelo compartió su nueva dinámica familiar con la llegada de la beba.

Pura ternura: Cami Homs compartió las primeras fotos de Aitana, su hija con José "Principito" Sosa

Hace 1 hora