Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina" La conductora de Bendita hizo una defensa encendida de las condiciones laborales de los argentinos, mientras la senadora oficialista dijo que el sistema es "vetusto".







La conductora Edith Hermida cruzó a la senadora de LLA Patricia Bullrich por la reforma laboral, que el gobierno de Javier Milei debatirá este miércoles 11 de febrero en el Senado. La legisladora aseguró que "Uruguay tiene 5 veces más empresas que Argentina... más empleo que nosotros", y la respuesta no se hizo esperar.

Mientras la exministra de Javier Milei enumeraba los aspectos negativos de la actualidad de los trabajadores argentinos y que el sistema actual es "vetusto", sobre la "informalidad" y los "riesgos de trabajo", la mediática le dijo en la cara: "La clase media uruguaya viene a trabajar acá", en la mesa de Mirtha Legrand, en El Trece.

En su argumentación, la panelista de Bendita, en El Nueve, remarcó que "vienen a buscar trabajo acá por las condiciones que tenemos en Argentina. Todos hablan del éxito de los países extranjeros y creo que nos criticamos mucho a nosotros mismos... Sigue siendo un país de posibilidades para los extranjeros, Argentina", remarcó.

Embed Ante la interrupción de Bullrich, Hermida insistió en que "nos vapuleamos mucho entre nosotros, sin lugar a dudas", "Argentina es una tierra de trabajo para los uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos y venezolanos. Es un país hermoso Argentina", cerró la locutora.