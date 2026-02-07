IR A
Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

La conductora de Bendita hizo una defensa encendida de las condiciones laborales de los argentinos, mientras la senadora oficialista dijo que el sistema es "vetusto".

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.

La conductora Edith Hermida cruzó a la senadora de LLA Patricia Bullrich por la reforma laboral, que el gobierno de Javier Milei debatirá este miércoles 11 de febrero en el Senado. La legisladora aseguró que "Uruguay tiene 5 veces más empresas que Argentina... más empleo que nosotros", y la respuesta no se hizo esperar.

Mientras la exministra de Javier Milei enumeraba los aspectos negativos de la actualidad de los trabajadores argentinos y que el sistema actual es "vetusto", sobre la "informalidad" y los "riesgos de trabajo", la mediática le dijo en la cara: "La clase media uruguaya viene a trabajar acá", en la mesa de Mirtha Legrand, en El Trece.

En su argumentación, la panelista de Bendita, en El Nueve, remarcó que "vienen a buscar trabajo acá por las condiciones que tenemos en Argentina. Todos hablan del éxito de los países extranjeros y creo que nos criticamos mucho a nosotros mismos... Sigue siendo un país de posibilidades para los extranjeros, Argentina", remarcó.

Ante la interrupción de Bullrich, Hermida insistió en que "nos vapuleamos mucho entre nosotros, sin lugar a dudas", "Argentina es una tierra de trabajo para los uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos y venezolanos. Es un país hermoso Argentina", cerró la locutora.

Mientras el Gobierno confía en que la nueva ley será el motor para reactivar la economía, la mediática advirtió sobre el riesgo de perder las conquistas sociales históricas por una "modernización" que no sería tal.

