"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos La actriz puso fin a la incertidumbre sobre su relación con el músico con un romántico posteo en redes. Antes, mostró un anillo de diamantes en el programa de Jimmy Fallon. + Seguir en







Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia. Redes sociales

Lo que empezó como un rumor finalmente fue oficializado: Halle Berry anunció su casamiento con Van Hunt, luego de 6 años de noviazgo. "Es oficial", escribió la actriz.

La estrella de Hollywood utilizó la plataforma de Instagram y la red social X para confirmar su próxima boda con el músico y acompañó la publicación con una serie de imágenes en complicidad con su pareja.

El anuncio de Berry, la primera mujer negra en ganar el Oscar a mejor actriz por su papel en Monsters's Ball, legó poco después de su comentada aparición en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde aclaró el estado de su relación. Ante el asombro del público mostró un rotundo anillo de diamantes que no dejó dudas sobre su futuro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Tonight Show (@fallontonight) La historia del compromiso surgió en junio de 2025 cuando Hunt aseguró que le propuso casamiento a Berry., aunque ella eludió la respuesta, según contó el compositor a la prensa.

Por su parte, la protagonista de Catwoman aseguró que no necesitaba de ningún papel para afianzar sus sentimientos, aunque esto ya quedó en el pasado: "De todas las personas con las que me he casado, esta es la persona con la que debería haberme casado", remarcó.