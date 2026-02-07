"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Lo que empezó como un rumor finalmente fue oficializado: Halle Berry anunció su casamiento con Van Hunt, luego de 6 años de noviazgo. "Es oficial", escribió la actriz.
Lo que empezó como un rumor finalmente fue oficializado: Halle Berry anunció su casamiento con Van Hunt, luego de 6 años de noviazgo. "Es oficial", escribió la actriz.
La estrella de Hollywood utilizó la plataforma de Instagram y la red social X para confirmar su próxima boda con el músico y acompañó la publicación con una serie de imágenes en complicidad con su pareja.
El anuncio de Berry, la primera mujer negra en ganar el Oscar a mejor actriz por su papel en Monsters's Ball, legó poco después de su comentada aparición en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde aclaró el estado de su relación. Ante el asombro del público mostró un rotundo anillo de diamantes que no dejó dudas sobre su futuro.
La historia del compromiso surgió en junio de 2025 cuando Hunt aseguró que le propuso casamiento a Berry., aunque ella eludió la respuesta, según contó el compositor a la prensa.
Por su parte, la protagonista de Catwoman aseguró que no necesitaba de ningún papel para afianzar sus sentimientos, aunque esto ya quedó en el pasado: "De todas las personas con las que me he casado, esta es la persona con la que debería haberme casado", remarcó.
Si bien no se conoce aún el día y lugar de la boda de la actriz Halle Berry y el intérprete de R&B Vans Hunt, la pareja está lista para llegar al altar después de una relación consolidada a lo largo de 6 años. La directora estadounidense estuvo casada anteriormente con el beisbolista David Justice, el cantante Eric Benét y el actor francés Olivier Martiíez, y ahora parece que encontró la estabilidad amorosa junto a Hunt.