Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!" Mientas la actriz está de vacaciones con su familia en Disney, el nombre de Marengo se impuso como un reemplazo "temporal" al frente del ciclo Escuela de Cocina.







La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal. Redes sociales

Las vacaciones de Eugenia Tobal se convirtieron en un dolor de cabeza desde que Rocío Marengo se postuló para tomar su lugar al frente del programa Escuela de cocina, después de la salida de Jimena Monteverde de El Nueve.

La actriz está en Disney junto a su familia pero reaccionó con firmeza para no dejar dudas del lugar que ocupará cuando vuelva, ante los rumores de sus colegas: "La conductora soy yo!", aseguró Tobal.

A pesar de la aclaración de la exmujer de Nicolás Cabré, que dijo que no es un despido sino de un descanso programado con los suyos, trascendió que Marengo, flamante mamá de Isidro, tomará el lugar de su colega en los próximos días.