IR A
IR A

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Mientas la actriz está de vacaciones con su familia en Disney, el nombre de Marengo se impuso como un reemplazo "temporal" al frente del ciclo Escuela de Cocina.

La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Redes sociales

Las vacaciones de Eugenia Tobal se convirtieron en un dolor de cabeza desde que Rocío Marengo se postuló para tomar su lugar al frente del programa Escuela de cocina, después de la salida de Jimena Monteverde de El Nueve.

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo
Te puede interesar:

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

La actriz está en Disney junto a su familia pero reaccionó con firmeza para no dejar dudas del lugar que ocupará cuando vuelva, ante los rumores de sus colegas: "La conductora soy yo!", aseguró Tobal.

A pesar de la aclaración de la exmujer de Nicolás Cabré, que dijo que no es un despido sino de un descanso programado con los suyos, trascendió que Marengo, flamante mamá de Isidro, tomará el lugar de su colega en los próximos días.

Embed

Desde la productora Kuarzo aseguraron que se trata de un reemplazo "temporal", es decir, no definitivo, según reveló la panelista de LAM Pilar Smith. Además, el ciclo no logra despegar y no alcanza los dos punto de rating, por lo que la gerencia del canal quiere mantener fresca la pantalla con cambios que abrieron una grieta entre las famosas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

play

Brutales enfrentamientos en Milán durante protestas por los Juegos Olímpicos de invierno

Hace 27 minutos
El hombre fue hallado muerto en las vías del tren.

Un hombre fue hallado muerto en las vías del tren en San Nicolás: qué se sabe

Hace 32 minutos
La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Hace 54 minutos
Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Hace 1 hora
Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Hace 2 horas