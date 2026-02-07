Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Las vacaciones de Eugenia Tobal se convirtieron en un dolor de cabeza desde que Rocío Marengo se postuló para tomar su lugar al frente del programa Escuela de cocina, después de la salida de Jimena Monteverde de El Nueve.
Mientas la actriz está de vacaciones con su familia en Disney, el nombre de Marengo se impuso como un reemplazo "temporal" al frente del ciclo Escuela de Cocina.
Las vacaciones de Eugenia Tobal se convirtieron en un dolor de cabeza desde que Rocío Marengo se postuló para tomar su lugar al frente del programa Escuela de cocina, después de la salida de Jimena Monteverde de El Nueve.
La actriz está en Disney junto a su familia pero reaccionó con firmeza para no dejar dudas del lugar que ocupará cuando vuelva, ante los rumores de sus colegas: "La conductora soy yo!", aseguró Tobal.
A pesar de la aclaración de la exmujer de Nicolás Cabré, que dijo que no es un despido sino de un descanso programado con los suyos, trascendió que Marengo, flamante mamá de Isidro, tomará el lugar de su colega en los próximos días.
Desde la productora Kuarzo aseguraron que se trata de un reemplazo "temporal", es decir, no definitivo, según reveló la panelista de LAM Pilar Smith. Además, el ciclo no logra despegar y no alcanza los dos punto de rating, por lo que la gerencia del canal quiere mantener fresca la pantalla con cambios que abrieron una grieta entre las famosas.