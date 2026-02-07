8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3855 del sábado 7 de febrero de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 7 de febero de 2026.

Resultados del Loto Plus del sábado 7 de febero de 2026.

Redes Sociales

Este sábado 7 de febrero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: todos los números y ganadores de este domingo

Loto Plus: resultados del sábado 7 de febrero de 2026

NÚMERO PLUS 1

Loto Tradicional del sábado 7 de febrero de 2026

Los números ganadores fueron: 00-05-11-13-26-30

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $1.902.589.471,91.-

5 aciertos: 12 ganadores. Premio: $17.281.034,10.-

4 aciertos: 557 ganadores. Premio: $3.456.206,82.-

Loto Match del sábado 7 de febrero de 2026

Los números ganadores fueron: 02-13-23-29-33-36

6 aciertos: vacante. Premio: $6.955.307.853,18.-

5 aciertos: 18 ganadores. Premio: $17.281.034,10.-

4 aciertos: 678 ganadores. Premio: $3.456.206,82.-

Loto Desquite del sábado 7 de febrero de 2026

Los números seleccionados fueron: 00-15-29-34-35-42

6 aciertos: vacante. Premio: $793.018.554,40.-

Loto Sale o Sale del sábado 7 de febrero de 2026

Los números ganadores fueron: 03-13-23-24-35-44

5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $44.511.754,50.-

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 11 de febrero a las 22. POZO ESTIMADO: $23.526.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 4 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3854 del miércoles 4 de febrero de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero de 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 7 de febero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3853 del sábado 31 de enero de 2026

La joven abogada argentina pudo reencontrarse con su familia en Brasil, pero teme por su vida. 
play

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil se reencontró con su familia y confesó: "Me quieren matar"

Antonella Romero permanece desaparecida.

Búsqueda frenética en Córdoba: una adolescente salió de su casa, no volvió y permanece desaparecida

El Frente Orgullo y Lucha estuvo presente en la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista.

"Ninguna vida es descartable": crónica de la Marcha de Orgullo Antifascista y Antirracista, entre el baile y la denuncia política

Rating Cero

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

La empresaria y exmodelo analizó el racismo estructural en Argentina.

Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 
play

Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

últimas noticias

play
La joven abogada argentina pudo reencontrarse con su familia en Brasil, pero teme por su vida. 

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil se reencontró con su familia y confesó: "Me quieren matar"

Hace 49 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 7 de febero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3855 del sábado 7 de febrero de 2026

Hace 57 minutos
play
El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

Hace 1 hora
Antonella Romero permanece desaparecida.

Búsqueda frenética en Córdoba: una adolescente salió de su casa, no volvió y permanece desaparecida

Hace 1 hora
Volodimir Zelenski y Donald Trump.

Zelenski afirmó que Trump quiere que la guerra entre Rusia y Ucrania termine antes de junio

Hace 1 hora