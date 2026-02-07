Loto Plus: resultado del sorteo 3855 del sábado 7 de febrero de 2026

Este sábado 7 de febrero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Este sábado 7 de febrero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 1
Los números ganadores fueron: 00-05-11-13-26-30
6 aciertos: 1 ganador. Premio: $1.902.589.471,91.-
5 aciertos: 12 ganadores. Premio: $17.281.034,10.-
4 aciertos: 557 ganadores. Premio: $3.456.206,82.-
Los números ganadores fueron: 02-13-23-29-33-36
6 aciertos: vacante. Premio: $6.955.307.853,18.-
5 aciertos: 18 ganadores. Premio: $17.281.034,10.-
4 aciertos: 678 ganadores. Premio: $3.456.206,82.-
Los números seleccionados fueron: 00-15-29-34-35-42
6 aciertos: vacante. Premio: $793.018.554,40.-
Los números ganadores fueron: 03-13-23-24-35-44
5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $44.511.754,50.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 11 de febrero a las 22. POZO ESTIMADO: $23.526.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.