Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

La exmodelo brasileña denunció la falta de representación racial en el país y apuntó contra el seleccionado nacional. Además, lo vinculó con un plan de "blanqueamiento" de Sarmiento. Tuvo amplio repudio en las redes.

Anamá Ferreira hizo un descargo sobre el racismo en Argentina, tomando como referencia el caso de Agostina Páez, la abogada que está detenida en Brasil por actos discriminatorios: "La Selección es la única que no tiene un negro", opinó.

La exmodelo que vive hace tiempo en el país aseguró que hay una marginación invisible: "Hay muchísima gente que sufre discriminación acá. Son los morochos, los morenos, los marrones, los indígenas. Vos no los ves en lugares de preponderancia", enumeró.

La mediática fue subiendo de tono en su discurso sobre la realidad que vive a diario, y que tuvo su pico más alto cuando se refirió a la Selección argentina: “La Selección argentina es la única que no tiene un negro en el mundo", y agregó: "Es como que nos los dejan ser...", reflexionó en el ciclo de TN, Sólo una vuelta más.

Los dichos de la famosa causaron un amplio repudio en las redes, con comentarios como "se llega por talento y no por cupo racial" o "Scaloni (Lionel) convoca a los mejores, no mira el color de piel", frases que fueron tendencia especialmente en X.

Anamá Ferreira y su argumento sobre el racismo

Para fundamentar su postura, Anamá Ferreira habló de la historia nacional y apuntó hacia una de las figuras constitutivas del Estado y la educación en Argentina, como lo es Faustino Sarmiento. "Sarmiento decidió hacer un blanqueamiento de la población desde 1850 a 1950. Hace 200 años, el 20% de la población argentina era negra y eso fue bajando por una decisión política”, argumentó la famosa.

En cuanto a Páez, la empresaria dijo que no hay que minimizar su gesto racista y por el contrario "tiene que ir presa". Para ella la Justicia brasileña tiene que marcar un ejemplo, ya que "no es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso", aseguró Ferreira.

