Axel Kicillof será el presidente del PJ bonaerense y Verónica Magario la vice El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezará la lista de unidad del justicialismo. Lo acompañará la vicegobernadora.







Kicillof encabezará al PJ bonaerense.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires selló un acuerdo de unidad, a pocas horas del cierre de entrega de las listas. De esta manera, el gobernador Axel Kicillof será el presidente y lo acompañará la vicegobernadora, Verónica Magario.

La máxima autoridad política de la PBA encabezará al justicialismo en la jurisdicción, luego de un acuerdo sellado con Máximo Kirchner, quien deja su lugar y asumirá como el presidente del Congreso peronista bonaerense.

La lista del PJ de la provincia de Buenos Aires es idéntica a la dupla que gestiona el territorio: Magario, la representante de La Matanza que ejerce como vicegobernadora en 2019, acompañará al gobernador.

El vicepresidente segundo será Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora. El cargo de secretario general quedó para Mariano Cascallares, actual diputado provincial y exalcalde de Almirante Brown. Mientras que el presidente de la Junta Electoral será Leonardo Nardini, que se encuentra al mando del municipio de Malvinas Argentinas.

