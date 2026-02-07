8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil se reencontró con su familia y confesó: "Me quieren matar"

Agostina Páez recibió a su padre y a su hermana en Río de Janeiro tras recuperar la libertad ambulatoria con tobillera electrónica. La joven manifestó un profundo temor por su integridad física ante las constantes amenazas que recibe.

Por
La joven abogada argentina pudo reencontrarse con su familia en Brasil

La joven abogada argentina pudo reencontrarse con su familia en Brasil, pero teme por su vida. 

Agostina Páez, la abogada argentina imputada por injuria racial en Brasil, concretó este sábado el reencuentro con su padre y su hermana en la puerta del edificio donde reside en Río de Janeiro. Tras el cese de su detención y la colocación de una tobillera electrónica, la joven expresó que tiene miedo por su vida.

Las autoridades del PT invitaron formalmente a la delegación argentina al próximo Congreso Nacional en abril.
Te puede interesar:

"Que no afloje": el fuerte mensaje de apoyo de Lula a Cristina Kirchner desde Brasil

En diálogo con TN, Páez se mostró angustiada por el trato que recibe de los locales. "La gente me odia, hay mucho ensañamiento", relató la joven, que aseguró que sufre una exposición desmedida y lanzó una frase contundente sobre su situación actual en territorio brasileño: "Me quieren matar."

Su padre, Mariano Páez, arribó a la ciudad carioca luego de enfrentar dificultades para conseguir pasajes aéreos. El hombre manifestó su alivio por encontrar a su hija con vida tras los días de encierro. "Sentí mucho miedo cuando la detuvieron, temí por la vida de ella", declaró emocionado.

La familia Páez planea permanecer en Brasil durante las próximas dos semanas para custodiar a la abogada. Durante este periodo, mantendrán reuniones con el equipo legal y autoridades consulares. El objetivo es garantizar la seguridad de Agostina mientras el proceso judicial sigue su curso formal.

Agostina
Agostina se reencontró con su padre y su hermana en Brasil.

Agostina se reencontró con su padre y su hermana en Brasil.

Respecto al incidente que originó la causa, el padre de la imputada brindó una breve explicación sobre la postura de su hija. Según indicó, la joven está arrepentida de sus actos. "Me explicó cómo fueron los hechos; el gesto lo hizo inconscientemente", sostuvo el padre de la acusada.

El abogado de Agostina Páez apuntó contra la Policía brasileña: "Se extralimitaron al mostrar sus imágenes"

Sebastián Robles, quien representa a la influencer argentina acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, cuestionó la campaña contra el racismo en la que utilizaron la foto de la joven. "Viola toda la objetividad de la investigación", afirmó el letrado en una entrevista exclusiva con C5N.

El representante legal conversó con Diego Brancatelli y el equipo de Tarde a Tarde sobre la publicación de la Policía Civil en Instagram. Robles señaló que las fuerzas de seguridad "se extralimitaron" al difundir videos de su clienta y vulneran principios constitucionales y derechos internacionales.

Embed - HABLÓ el ABOGADO de AGOSTINA PÁEZ, la ARGENTINA DETENIDA en BRASIL

Agostina también denunció la utilización de su imagen para la creación de piezas gráficas y stickers con contenido antirracista. Esta situación motivó a su defensa a presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El equipo legal busca una medida precautoria que regule la sobreexposición mediática de la acusada.

Actualmente, Páez tiene prohibida la salida del país y debe presentarse ante el juzgado una vez al mes. La causa por injuria racial prevé penas de hasta cinco años de prisión efectiva. El juez Orlando Eliazaro Feitosa lidera el expediente que determinará el futuro de la joven argentina, y también su familia, en el exterior.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La empresaria y exmodelo analizó el racismo estructural en Argentina.

Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

play

El abogado de Agostina Páez apuntó contra la Policía brasileña: "Se extralimitaron al mostrar sus imágenes"

play

Brasil: la abogada Agostina Páez no irá a cárcel común, pero seguirá usando tobillera electrónica

Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas. 

Así trasladaban a la comisaría a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Agostina Páez es una reconocida influencer.

Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil, será alojada en una cárcel común

play

El drama del papá de Agostina, la abogada detenida en Brasil: "Recibe amenazas constantemente"

Rating Cero

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

La empresaria y exmodelo analizó el racismo estructural en Argentina.

Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

La actriz aclaró que su viaje fue algo programado en familia y no un despido del canal.

Eugenia Tobal hizo un duro descargo contra Rocío Marengo: "¡La conductora soy yo!"

Una participante está acusada de robar a un compañero que quedó la borde de la eliminación.

Escándalo en MasterChef: denunciaron que una participante es una "tremenda ladrona" y pidieron su expulsión

Los famosos no revelaron la fecha exacta de la ceremonia.

"Es oficial": Halle Berry confirmó su compromiso con Van Hunt tras 6 años juntos

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 
play

Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

últimas noticias

play
La joven abogada argentina pudo reencontrarse con su familia en Brasil, pero teme por su vida. 

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil se reencontró con su familia y confesó: "Me quieren matar"

Hace 53 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 7 de febero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3855 del sábado 7 de febrero de 2026

Hace 1 hora
play
El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

Hace 1 hora
Antonella Romero permanece desaparecida.

Búsqueda frenética en Córdoba: una adolescente salió de su casa, no volvió y permanece desaparecida

Hace 1 hora
Volodimir Zelenski y Donald Trump.

Zelenski afirmó que Trump quiere que la guerra entre Rusia y Ucrania termine antes de junio

Hace 1 hora