Entre lágrimas, Tini Stoessel anunció la suspensión de su show en Tecnópolis: "Con el corazón partido..."

La cantante iba a volver a los escenarios este viernes 24 de octubre y tuvo que cancelar su presentación por motivos de fuerza mayor.

La cantante Tini Stoessel anunció la suspensión de su show en Tecnópolis y rompió en llanto en sus redes sociales con motivo de los extensos preparativos que se demoraron meses , ya que hay muchos fans que no podrán estar para su nueva fecha con motivo de situaciones personales.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió un comunicado oficial con el que confirmó la suspensión. "Debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas , lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora. Las entradas no tienen necesidad de cambio", reveló la publicación.

Junto con esto, Tini agregó un mensaje personal: " Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para futttura , tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre, por condiciones meteorológicas adversas, me pone extremadamente triste ". Con estas palabras, la artista dejó en claro el dolor que le generó esta situación.

"Porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando , y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana . Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta . Lxs amo con toda mi vida", concluyó La Triple T.

Y esto tampoco fue lo último, sino que Tini Stoessel agregó un video para hablar a corazón abierto con sus fans. "No saben cuanto lamento haber informado esto. Me pone muy triste la verdad, los amo. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos", expresó entre lágrimas y con varias repeticiones de lo que decía el comunicado.

Embed - C5N on Instagram: "TINI ANUNCIÓ LA CANCELACIÓN DE SU SHOW EN TECNÓPOLIS La cantante no pudo contener las lágrimas en un video que publicó en sus redes, donde anunció la reprogramación de su show "Futttura" en Tecnópolis. El esperado festival, que estaba programado para el 24 de octubre, se pasó al 27 de este mes debido a condiciones meteorológicas." View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

Con motivo de esta situación de fuerza mayor, la organización agregó la posibilidad de que el público recupere su inversión monetaria para ver a Tini. "En caso de no poder asistir el día 27, se podrá pedir la devolución del dinero en [email protected]. Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos", finalizaron.

