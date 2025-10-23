23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Pablo Quirno fue designado nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein

El actual secretario de Finanzas será el reemplazante del saliente funcionario, quien dejó su cargo. "Miembro clave del equipo económico", informaron desde la Oficina del Presidente.

Por
Redes sociales

Luego de la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería, la Oficina del Presidente publicó en su cuenta oficial la designación de Pablo Quirno, en su reemplazo. Actualmente, ocupa el puesto de secretario de Finanzas y es miembro clave del equipo económico. Su objetivo es potenciar el vínculo con Estados Unidos.

El banco asume que el Gobierno perderá las elecciones legislativas. 
Te puede interesar:

JP Morgan descuenta una derrota del Gobierno en las elecciones: los puntos que analizará el mercado

“El presidente Javier Milei agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”, indica el comunicado.

Y agrega: “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión, de cara a la segunda etapa de su gobierno”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1981379364252991618&partner=&hide_thread=false

“El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”, agrega el detalle.

Por último, Quirno utilizó sus redes sociales para agradecer la designación: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei cierra la campaña nacional en Rosario.

Milei cierra la campaña en Rosario junto al Gabinete y los principales candidatos

play

Nuevos allanamientos de la Gendarmería en la causa de Espert por presunto narcolavado

play

Los nombres que suenan en el Gobierno para reemplazar a Gerardo Werthein en Cancillería

play

Werthein deja Cancillería: le presentó la renuncia a Milei

play

La Cámara Electoral resolvió que los resultados de las elecciones legislativas se publicarán por distrito

play

A días de la elección, Milei encabezó una caravana en Córdoba: "Estamos terminando con el narcotráfico"

Rating Cero

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

Cómo fue la separación de Arnold Schwarzenegger y María Shriver y por qué el actor dice que perdió la mitad de su dinero

últimas noticias

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

Hace 15 minutos
Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Hace 22 minutos
La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

Hace 42 minutos
La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Hace 46 minutos
Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Hace 48 minutos