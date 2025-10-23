Pablo Quirno fue designado nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein

Luego de la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería, la Oficina del Presidente publicó en su cuenta oficial la designación de Pablo Quirno, en su reemplazo. Actualmente, ocupa el puesto de secretario de Finanzas y es miembro clave del equipo económico. Su objetivo es potenciar el vínculo con Estados Unidos.
“El presidente Javier Milei agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”, indica el comunicado.
Y agrega: “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión, de cara a la segunda etapa de su gobierno”.
“El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”, agrega el detalle.
Por último, Quirno utilizó sus redes sociales para agradecer la designación: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.