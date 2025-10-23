Pablo Quirno fue designado nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein El actual secretario de Finanzas será el reemplazante del saliente funcionario, quien dejó su cargo. "Miembro clave del equipo económico", informaron desde la Oficina del Presidente. Por







Luego de la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería, la Oficina del Presidente publicó en su cuenta oficial la designación de Pablo Quirno, en su reemplazo. Actualmente, ocupa el puesto de secretario de Finanzas y es miembro clave del equipo económico. Su objetivo es potenciar el vínculo con Estados Unidos.

“El presidente Javier Milei agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”, indica el comunicado.

Y agrega: “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión, de cara a la segunda etapa de su gobierno”.

“El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”, agrega el detalle.

Por último, Quirno utilizó sus redes sociales para agradecer la designación: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.