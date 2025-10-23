La Justicia detuvo Leandro Gómez, la pareja de Lourdes Fernandez, ex cantante de Bandana

Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, fue detenido por orden de la Justicia después de que la madre de la ex cantante de Bandana haya denunciado al hombre por violencia de género. Además, durante el allanamiento en el domicilio del acusado las fuerzas de seguridad encontraron a la artista en la casa de su agresor, aparentemente retenida por él.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo de Diego Slupski, había solicitado el allanamiento del domicilio de Gómez durante la mañana de este jueves, después de que su madre presentara una denuncia por la desaparición de la ex cantante de Banda, de quien no tenía noticias desde el último 4 de octubre.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1981528139462275089&partner=&hide_thread=false
Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández, integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad.
“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.
El allanamiento se concretó durante la noche del jueves y los efectivos de la policía que lo llevaron a cabo tuvieron una enorme sorpresa: en el departamento de Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo, se encontraba Fernández. Los encargados de la investigación tienen la hipótesis de que ella se encontraba allí privada de su libertad.
Después del operativo de allanamiento en el que la policía encontró a la ex cantante de Bandana, las fuerzas de seguridad detuvieron a Gómez.