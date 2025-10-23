La Justicia detuvo Leandro Gómez, la pareja de Lourdes Fernandez, ex cantante de Bandana Tras llevarse adelante un allanamiento en su domicilio, efectivos policiales encontraron a la famosa vocalista retenida en la casa de su novio. La madre de la víctima lo había denunciado. Por







La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género. Redes Sociales

Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, fue detenido por orden de la Justicia después de que la madre de la ex cantante de Bandana haya denunciado al hombre por violencia de género. Además, durante el allanamiento en el domicilio del acusado las fuerzas de seguridad encontraron a la artista en la casa de su agresor, aparentemente retenida por él.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo de Diego Slupski, había solicitado el allanamiento del domicilio de Gómez durante la mañana de este jueves, después de que su madre presentara una denuncia por la desaparición de la ex cantante de Banda, de quien no tenía noticias desde el último 4 de octubre.

Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández, integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.