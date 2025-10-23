23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia detuvo Leandro Gómez, la pareja de Lourdes Fernandez, ex cantante de Bandana

Tras llevarse adelante un allanamiento en su domicilio, efectivos policiales encontraron a la famosa vocalista retenida en la casa de su novio. La madre de la víctima lo había denunciado.

Por
La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Redes Sociales

Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, fue detenido por orden de la Justicia después de que la madre de la ex cantante de Bandana haya denunciado al hombre por violencia de género. Además, durante el allanamiento en el domicilio del acusado las fuerzas de seguridad encontraron a la artista en la casa de su agresor, aparentemente retenida por él.

La pareja de Lourdes la habría tenido secuestrada en su departamento.
Te puede interesar:

Detuvieron al novio de Lourdes Fernández: cómo encontraron a la cantante en el departamento

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo de Diego Slupski, había solicitado el allanamiento del domicilio de Gómez durante la mañana de este jueves, después de que su madre presentara una denuncia por la desaparición de la ex cantante de Banda, de quien no tenía noticias desde el último 4 de octubre.

Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández, integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

El allanamiento se concretó durante la noche del jueves y los efectivos de la policía que lo llevaron a cabo tuvieron una enorme sorpresa: en el departamento de Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo, se encontraba Fernández. Los encargados de la investigación tienen la hipótesis de que ella se encontraba allí privada de su libertad.

Después del operativo de allanamiento en el que la policía encontró a la ex cantante de Bandana, las fuerzas de seguridad detuvieron a Gómez.

Noticias relacionadas

play

Dos trenes se rozaron en la línea Urquiza y hay al menos 4 heridos

Según fuentes oficiales, uno de los camiones perdió el control y se cruzó de carril, donde se generó el trágico desenlace.

Impactante choque: cinco personas murieron por un choque entre dos camiones en la Ruta Nacional 9

Laurta fue trasladado a Córdoba desde la provincia de Entre Ríos este domingo.

Doble femicidio en Córdoba: Pablo Laurta se negó a declarar

Ángeles Rawson y su mamá 

La madre de Ángeles Rawson la recordó con un mensaje cargado de amor y dolor

Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.

Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

La falta de VTV vigente puede derivar en multas que van desde $481.800 hasta $1.606.000.

Cada cuánto tiempo debés hacer la VTV según el vehículo que tengas

Rating Cero

Julián Kartún confirmó la vuelta de Caro Pardíaco.
play

Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Video: Lourdes Fernández se comunicó con la Policía pero sigue sin decir dónde está

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming.

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming: a cuál se integraría

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Habló Leandro, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es una maniobra de la madre"

Tini Stoessel se vio obligada a suspender su show en Tecnópolis.

Entre lágrimas, Tini Stoessel anunció la suspensión de su show en Tecnópolis: "Con el corazón partido..."

últimas noticias

La pareja de Lourdes la habría tenido secuestrada en su departamento.

Detuvieron al novio de Lourdes Fernández: cómo encontraron a la cantante en el departamento

Hace 28 minutos
Messi y Tapia, y una relación que va más allá del fútbol.

De Rosario a la AFA: el club fundado por la familia Messi llegará a la Primera C en 2026

Hace 59 minutos
La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

La Justicia detuvo Leandro Gómez, la pareja de Lourdes Fernandez, ex cantante de Bandana

Hace 1 hora
El astro Lionel Messi.

Messi es finalista de un reconocido premio en la MLS: cuál es y cuándo se sabrá el ganador

Hace 1 hora
play

Natalia de la Sota: criticó a Provincias Unidas: "Terminaron dándole a Milei herramientas de destrucción"

Hace 1 hora