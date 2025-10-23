Cuatro pasajeros recibieron heridas leves en un incidente ferroviario en la línea Urquiza, que se produjo a las 19:56 de este jueves al rozarse dos formaciones a la altura de la estación General Lemos, según confirmó la empresa Metrovías, por causas que aún se desconocen.

Ante esta situación, dice el comunicado de la empresa, se activaron todos los protocolos de seguridad y el personal de Metrovías brindó rápida asistencia ante la llegada de ambulancias y bomberos que se encuentran brindando atención

Las redes sociales y los medios locales dieron instantánea cobertura del incidente pero, según confirmó Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, los heridos atendidos son cuatro y su estado no reviste gravedad.

La estación General Lemos es cabecera del tren Urquiza en el partido de San Miguel y el servicio se encuentra limitado entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze.