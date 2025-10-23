El fabricante del montacargas usado por los ladrones del Louvre realizó un irónico posteo en redes sociales

Böcker Maschinenwerke, compañía alemana a cargo de la producción del camión utilizado en el atraco, aprovechó la ocasión para publicitarse con tono humorístico.

El robo al Museo del Louvre llamó la atención por la notable rapidez de su ejecución.

El cinematográfico robo de las joyas napoleónicas del Museo del Louvre , en París, generó reacciones en todo el mundo. Sin embargo, una de las más inesperadas fue la de la empresa alemana fabricante del montacargas utilizado en el atraco, que aprovechó la ocasión para hacer publicidad. "Cuando hay que hacerlo rápido" , afirmó la compañía con ironía, ante la velocidad con la que se ejecutó el asalto.

"El Böcker Agilo transporta sus tesoros de hasta 400 kg a 42 m/min de forma silenciosa gracias a su motor eléctrico de 230 V" , completa el posteo publicado en redes sociales.

Alexander Böcker , 42 años, dueño de la empresa, aseguró esta semana que el camión que se usó para robar las joyas de la realeza francesa fue fabricado por su compañía . Si bien condenó la sustracción de las piezas millonarias, aprovechó el caso para promover sus productos con tono humorístico.

"Por supuesto que este acto es absolutamente condenable" , expresó el hombre, nieto del fundador. Según explicó, quiso "beneficiarse de la fama del museo más conocido y visitado del mundo" para hacer publicidad con humor.

Además, según expresó a AFP, el camión en cuestión se lo había vendido "hace unos años a un cliente francés que alquila ese tipo de aparatos en París y su región" . Sin embargo, ese mismo cliente había sido robado la semana pasada. "Retiraron el logo del cliente y cambiaron la placa de matrícula" , aseguró Böcker.

El Museo del Louvre calculó que las joyas robadas tienen un valor superior a los u$s100 millones

El Museo del Louvre, ícono de la capital francesa, estimó que las ocho joyas robadas el domingo pasado en la Galería de Apolo tienen un valor de 88 millones de euros (102 millones de dólares). Así lo aseguró este martes la fiscal del caso, Laure Beccuau.

Beccuau sostuvo que la investigación del robo de las joyas de la corona francesa está avanzada en cuanto la identificación de al menos unas cuatro personas que llevaron adelante el robo "extremadamente espectacular", como ella mismo lo calificó.

La fiscal del caso, en el que trabajan más de cien investigadores, agregó que "no está descartada" la hipótesis de que exista una o más personas que hayan ayudado a los delincuentes desde adentro del Museo del Louvre.

"Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas", dijo la fiscal en una entrevista con el canal televisivo RTL. " Quizás podamos esperar que piensen esto y no destruyan estas joyas", agregó Beccuau sobre la esperanza de las autoridades de recuperar este patrimonio millonario de la corona francesa.

Por otra parte, este asalto sucedido el pasado domingo y que fue considerado por la prensa local como "el robo del siglo" ha despertado fuertes críticas a la dirección del museo y al Ministerio de Cultura por no haber protegido suficiente las joyas en una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

Las principales dudas sobre el caso surgieron entorno a la seguridad del Louvre y si las cámaras de seguridad podrían haber fallado, ya que los ladrones accedieron al edificio después de subir con la ayuda de una canasta y un brazo mecánico. Luego, forzaron una ventana del museo, rompieron vitrinas y huyeron con las joyas napoleónicas.