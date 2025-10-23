23 de octubre de 2025 Inicio
Estados Unidos sanciona a petroleras rusas para presionar por un alto al fuego en Ucrania

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, precisó que las empresas afectadas son Rosneft y Lukoil, las cuales "financian la maquinaria de guerra del Kremlin”.

Por
El Gobierno de Estados Unidos le impuso sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, mientras le exigía a Moscú que aceptara un alto al fuego inmediato en la guerra contra Ucrania y que ya lleva más de tres años desde su inicio.

La reunión entre Putin y Trump no tenía fecha confirmada, pero iba a realizarse en Hungría.
Estados Unidos anunció que se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Según precisó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, se realizará un robusto paquete de sanciones económicas dirigidas a Rosneft y Lukoil,. Esta decisión se tomó horas después de que se cancelara la reunión entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y su par ruso Vladimir Putin en la que se iba a tratar el fin de la guerra en Ucrania.

En una conferencia de prensa realizada en la Oficinal Oval de la Casa Blanca, Trump aseguró que "sintió que era el momento" de efectuar estas sanciones económicas y señaló que "esperó mucho tiempo" hasta imponerlas.

Por su parte, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, agregó que las sanciones también afectarán a casi treinta subsidiarias de las petroleras rusas. "Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra absurda, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”, aseguró Bessent.

Entre las medidas más importantes del paquete de sanciones, Rosneft y Lukoil han sido bloqueadas a participar de los mercados internacionales energéticos. Además, serán sancionadas penalmente aquellas entidades financieras que le faciliten transacciones.

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, elogió las sanciones a las petroleras rusas y dijo que “llega después de numerosos intentos de dar a Rusia la oportunidad de comenzar negociaciones reales para poner fin a la guerra”.

Por su parte, la Unión Europea también confirmó una serie de sanciones económicas para establecer una prohibición progresiva a las importaciones de gas natural licuado ruso.

