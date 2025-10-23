Brasil: Lula da Silva anunció su candidatura para ser reelecto como presidente en 2026

El mandatario del país vecino confirmó que irá por su cuarto mandato en los comicios del próximo año y aseguró que se encuentra en buen estado de salud. "Tengo la misma energía que cuando tenía 30", marcó.

El presidente de Brasil, Lula da Silva , confirmó que se postulará para ser reelecto en las elecciones de ese país que se desarrollarán en 2026. Además, se refirió a su edad y afirmó que se encuentra con "la misma energía que cuando tenía 30".

El hijo de Bolsonaro le pidió a Trump que ataque barcos con drogas en la bahía de Río de Janeiro

Según consignó AP, Lula anunció su candidatura de cara a los comicios del 4 de octubre de 2026 , en el marco de una visita a Indonesia: "Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil".

En tanto, la legislación brasileña establece que los presidentes pueden encadenar sólo dos mandatos consecutivos. Previo a imponerse sobre Jair Bolsonaro en los comicios de 2022, había afirmado que sería su última campaña por su edad y debido a que el país vecino requería de una regeneración política, aunque luego, tras asumir el 1° de enero de 2023, reconoció que podría ser candidato nuevamente.

En tal sentido, señaló en febrero de 2023 que su estado de salud y la situación política de Brasil serían determinantes para su decisión. Lula se mostró públicamente en varias oportunidades en las redes sociales mientras entrenaba y asegura que está en buena forma.

Por su parte, otros dirigentes políticos brasileños marcaron preocupación por la situación del líder del Partido de los Trabajadores después de que se le realizara una cirugía por una hemorragia cerebral.

Lula da Silva y Donald Trump conversaron por teléfono, negociaron una rebaja de aranceles y acordaron reunirse pronto

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron su primera conversación oficial centrada en la eliminación de un arancel adicional del 40% aplicado por Washington a productos brasileños, un tema considerado prioritario por el gobierno de Brasilia.

La llamada, que duró aproximadamente 30 minutos, fue calificada como "muy buena" por ambas partes, quienes manifestaron optimismo sobre la posibilidad de una rebaja en las elevadas tarifas. Brasil es actualmente el único país de la región con esta carga arancelaria específica.

El diálogo se produce luego de la reciente definición comercial de Estados Unidos, y representa el primer contacto directo entre ambos mandatarios para abordar la controversia arancelaria y buscar una solución que reactive el comercio bilateral.

Trump confirmó el tono positivo de la conversación a través de sus redes sociales, asegurando que la llamada se centró "principalmente en la economía y el comercio entre nuestros países". Además, anticipó que las conversaciones continuarán y que se reunirán próximamente. "A nuestros países les irá muy bien juntos", afirmó el líder del Partido Republicano, destacando la importancia de la relación económica entre las dos naciones.

Por su parte, Lula da Silva destacó la "buena química" que percibió en el contacto y valoró la oportunidad de "restablecer las relaciones amistosas de 201 años entre las dos mayores democracias de Occidente", haciendo referencia al encuentro anterior en la Asamblea General de la ONU.

El mandatario brasileño confirmó que solicitó formalmente a Trump la eliminación del arancel y de otras medidas restrictivas aplicadas contra funcionarios locales. La agenda también incluyó la posibilidad de un encuentro presencial durante la próxima cumbre de la Asean en Malasia.

Para dar seguimiento a las discusiones, Lula informó que el equipo negociador de Estados Unidos estará encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dialogará con una delegación brasileña conformada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, el canciller Mauro Vieira, y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad. Ambos líderes, además, intercambiaron números de teléfono para mantener una "comunicación directa".