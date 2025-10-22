Robo en el Louvre: la ministra de Cultura decidió no remover a la presidenta y Macron exigió reforzar la seguridad Laurence des Cars asumió al frente del museo en septiembre de 2021. Hasta el momento no hay ningún detenido por el caso. Por







El mandatario francés llamó a acelerar las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, rechazó la renuncia de la directora del Museo del Louvre luego del robo de 8 joyas de la corona de la sala Apolo este domingo pasado.

Laurence des Cars decidió dar un paso al costado luego del atraco de 4 hombres al lugar, sin que por ahora se haya registrado ningún detenido por el caso. Por su parte, el jefe del Estado, Emmanuel Macron, se opuso a la dimisión:: "Mantente firme; no se trata de romper la dinámica de renovación del museo".

Ambos elogiaron la "profesionalidad" del personal del palacio de arte y antigüedades, y que "siguió con diligencia el protocolo de seguridad". El presidente también reconoció que pese a que las alarmas y los videos funcionaron no pudieron detectar a los delincuentes "con suficiente antelación".

Hablaron de las "deficiencias" del sistema de vigilancia exterior del edificio: se detectó que la única cámara instalada en el lado de la galería Apolo, que estaba orientada al oeste, no cubría el balcón por donde pasaron los delincuentes. De ese lugar se llevaron los 8 joyas de la Corona real.

Piden una comisaría adentro del museo de Louvre De acuerdo con la investigación, el personal notó el robo cuando fueron a la ventana y vieron la escalera y el montacarga que usaron para ingresar a la galería. "Se siguieron los protocolos de seguridad al pie de la letra", pero las cámaras de seguridad están "obsoletas". Además de nuevas cámaras de videovigilancia pidió si podrían instalar una comisaría en el lugar. Des Cars asumió al frente del museo en septiembre de 2021 y llamó la atención sobre "el estado de degradación general del Louvre".

¿Qué piezas fueron robadas del Louvre? Entre las joyas robadas del museo del Louvre el 19 de octubre de 2025 se encuentra esta diadema, o corona, de la colección de las reinas María Amelia y Hortensia . También se llevaron parte de la colección de las reinas María Amelia y Hortensia, un collar de zafiros y pendientes de zafiros y diamantes haciendo juego.