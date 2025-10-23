IR A
Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

La mediática deberá cumplir con la responsabilidad cívica por decisión de la Justicia Nacional Electoral y confirmó en sus redes que está dispuesta a trabajar el domingo.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.
Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

A través de sus historias de Instagram, la mediática compartió una sorpresiva foto con la que confirmó su flamante ocupación para el próximo domingo. En ella se pudo observar una constancia con el siguiente mensaje: "Por la presente se designa a usted como presidenta de mesa para estas elecciones".

Junto con esto, Wanda escribió "Este domingo a cumplir con el deber cívico" y agregó varios emojis para ocultar detalles personales como su matrícula y domicilio. De igual manera, se pudo ver que sección le tocó y se trata de "Capital - Circuito", por lo que pasará el día en un lugar habilitado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Wanda Nara será clave en las Elecciones 2025.

Así, es muy probable que durante el domingo se viralice donde estará ubicada Wanda Nara y esto provocará que muchas personas se acerquen a tomarse una foto con ella. Además, seguramente se darán situaciones que probablemente generen una gran cantidad de memes en redes sociales.

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

La mediática Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca y la demandaron por miles de dólares, un nuevo problema legal al que deberá enfrentarse de inmediato y que podría alejarla de sus responsabilidades en televisión con Telefe, como es el caso de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.

