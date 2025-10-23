Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

La mediática Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo y tomó por sorpresa a sus millones de seguidores en redes sociales, ya que nadie se esperaba que la conductora de MasterChef Celebrity lleve adelante esa responsabilidad cívica.
A través de sus historias de Instagram, la mediática compartió una sorpresiva foto con la que confirmó su flamante ocupación para el próximo domingo. En ella se pudo observar una constancia con el siguiente mensaje: "Por la presente se designa a usted como presidenta de mesa para estas elecciones".
Junto con esto, Wanda escribió "Este domingo a cumplir con el deber cívico" y agregó varios emojis para ocultar detalles personales como su matrícula y domicilio. De igual manera, se pudo ver que sección le tocó y se trata de "Capital - Circuito", por lo que pasará el día en un lugar habilitado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Wanda Nara presidenta de mesa 2025
Wanda Nara será clave en las Elecciones 2025.
Captura Instagram
Así, es muy probable que durante el domingo se viralice donde estará ubicada Wanda Nara y esto provocará que muchas personas se acerquen a tomarse una foto con ella. Además, seguramente se darán situaciones que probablemente generen una gran cantidad de memes en redes sociales.
