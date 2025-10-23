El hijo de Jair Bolsonaro le pidió a Donald Trump que ataque barcos con drogas en la bahía de Río de Janeiro El senador e hijo del expresidente brasileño, Flavio Bolsonaro, instó públicamente a Washington a “ayudar” a combatir el narcotráfico en Río de Janeiro. Por







El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, le pidió a Estados Unidos expandir hacia Brasil la campaña militar que la Casa Blanca desarrolla en aguas de Venezuela y Colombia contra embarcaciones acusadas de traficar drogas.

El mensaje, publicado en su cuenta de X, replicó un posteo del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre el ataque más reciente. En inglés, el parlamentario escribió: “¡Qué envidia! He oído que hay barcos así en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No quieren pasar unos meses aquí y ayudarnos a combatir estas organizaciones terroristas?”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioBolsonaro/status/1981332224533291494&partner=&hide_thread=false How envious!

I heard there are boats like this here in Rio de Janeiro, in Guanabara Bay, flooding Brazil with drugs.

Wouldn't you like to spend a few months here helping us fight these terrorist organizations? https://t.co/mT6mZ2wAvu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 23, 2025

La publicación se conoció en un contexto en que la diplomacia brasileña trabaja para concretar el primer encuentro bilateral entre Lula da Silva y Donald Trump, previsto para el domingo en Malasia, en el marco de la cumbre de la ASEAN. Según adelantaron fuentes del Palacio de Itamaraty, el mandatario brasileño insistirá en reclamar la eliminación de los aranceles del 50% impuestos en agosto a las exportaciones de su país.

El clan Bolsonaro acumula antecedentes en esta línea. Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente y actualmente radicado en Texas, promovió públicamente sanciones contra Brasil por el juicio a su padre. Aquella presión derivó en los aranceles y en sanciones personales contra jueces del Supremo Tribunal Federal y sus familias.