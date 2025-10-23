El hijo de Jair Bolsonaro le pidió a Donald Trump que ataque barcos con drogas en la bahía de Río de Janeiro

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, le pidió a Estados Unidos expandir hacia Brasil la campaña militar que la Casa Blanca desarrolla en aguas de Venezuela y Colombia contra embarcaciones acusadas de traficar drogas.
El mensaje, publicado en su cuenta de X, replicó un posteo del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre el ataque más reciente. En inglés, el parlamentario escribió: “¡Qué envidia! He oído que hay barcos así en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No quieren pasar unos meses aquí y ayudarnos a combatir estas organizaciones terroristas?”
La publicación se conoció en un contexto en que la diplomacia brasileña trabaja para concretar el primer encuentro bilateral entre Lula da Silva y Donald Trump, previsto para el domingo en Malasia, en el marco de la cumbre de la ASEAN. Según adelantaron fuentes del Palacio de Itamaraty, el mandatario brasileño insistirá en reclamar la eliminación de los aranceles del 50% impuestos en agosto a las exportaciones de su país.
El clan Bolsonaro acumula antecedentes en esta línea. Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente y actualmente radicado en Texas, promovió públicamente sanciones contra Brasil por el juicio a su padre. Aquella presión derivó en los aranceles y en sanciones personales contra jueces del Supremo Tribunal Federal y sus familias.
Pese al respaldo político que buscó en Washington, Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Permanece bajo prisión domiciliaria en Brasilia, en silencio por orden judicial y a la espera de que su condena quede firme.
La sentencia fue publicada este miércoles, abriendo un plazo de cinco días para los recursos de su defensa. Los especialistas coinciden en que no hay posibilidades de revertir el fallo, aunque los abogados planean invocar razones de salud para evitar la cárcel.