23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Naciones Unidas denunció que Estados Unidos y la Unión Europea fueron cómplices del genocidio en Gaza

Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, elaboró un informe en el que sentenció que los países occidentales mantuvieron su "apoyo militar, diplomático, económico e ideológico" a Israel, mientras este cometía diversos crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.

Por
Más de 150 niños gazatíes murieron por la utilización del hambre como arma de guerra por parte del Estado de Israel.

Más de 150 niños gazatíes murieron por la utilización del hambre como arma de guerra por parte del Estado de Israel.

Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que, si bien el genocidio a los palestinos de la Franja de Gaza ha sido cometido por el Estado de Israel, el mismo no hubiera sido posible sin la complicidad de países occidentales, entre los que se destacan Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea que han permitido "las prolongadas y sistemáticas violaciones del derecho internacional".

El proyecto de ley para anexar Cisjordania fue presentado por el diputado Avio Maoz, líder del partido de ultra derecha Noam.
Te puede interesar:

El Parlamento de Israel dio el primer paso legislativo para autorizar la anexión de Cisjordania

Esta acusación formó parte del informe "El genocidio en Gaza: un crimen colectivo", elaborado por la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese. El documento completo será publicado el próximo martes 28 de octubre, pero en el sitio oficial de la ONU ya hay un adelanto del mismo en el que se hace hincapié que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Franja no se cometieron de manera aislada, "sino como parte de un sistema de complicidad global".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranceskAlbs/status/1981030333668528172?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981030333668528172%7Ctwgr%5E65f90f435f4a8b1f29a23732cd3e148c4798f0a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Finternacional%2Finforme-relatora-onu-resalta-genocidio-gaza-crimen-colectivo-senala-paises-occidentales_1_12706420.html&partner=&hide_thread=false

El informe explicó que muchos países occidentales mantuvieron su "apoyo militar, diplomático, económico e ideológico" a Israel, mientras este "utilizaba el hambre y la ayuda humanitaria como armas" de guerra. Por lo que, "deben ser considerados responsables de ayudar, asistir o participar conjuntamente" en los crímenes cometidos contra los palestinos de Gaza.

“Sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados la prolongada ocupación ilegal israelí no podría haberse sostenido, principalmente desde EE.UU. y los Estados europeos”, sostuvo Albanese.

El informe recordó que EE.UU. usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU siete veces, controlando las negociaciones para un alto el fuego y “brindando cobertura diplomática al genocidio israelí”.

Por último, la relatora de la ONU también le pidió a "los sindicatos, juristas, sociedad civil y ciudadanía a vigilar las acciones de sus gobiernos” y presionarlos para que haya “boicots, desinversiones y sanciones hasta que finalice la ocupación ilegal y los crímenes asociados”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Israel prohibió la entrada de la UNRWA a territorio palestino por considerar que la agencia de Naciones está profundamente infiltrado por Hamás.

La Corte Internacional de Justicia le exigió a Israel que permita la ayuda humanitaria de Naciones Unidas en Gaza

Israel entregó 30 cuerpos de palestinos y ascienden a 195 en total

Acuerdo de cese al fuego: Israel sigue con la entrega de los cuerpos de palestinos a Gaza

Netanyahu destacó la alianza entre Israel y Estados Unidos.

Netanyahu recibió al vicepresidente de Trump, pero aclaró que Estados Unidos "no controla" a Israel

Los dos cuerpos entregador por Hamas, en ataúdes envueltos con la bandera de Israel.

Israel recibió los cuerpos de dos rehenes que murieron secuestrados por el grupo terrorista Hamas

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

"En Israel hubo torturas y simulacros de fusilamiento", denunció uno de los capitanes de las flotillas que fueron a Gaza

TalHaimi era un suboficial y formaba parte del equipo de respuesta rápida del kibutz.

Israel confirmó la identidad de otro rehén asesinado y entregado por Hamas

Rating Cero

Julián Kartún confirmó la vuelta de Caro Pardíaco.
play

Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Video: Lourdes Fernández se comunicó con la Policía pero sigue sin decir dónde está

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming.

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming: a cuál se integraría

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Habló Leandro, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es una maniobra de la madre"

Tini Stoessel se vio obligada a suspender su show en Tecnópolis.

Entre lágrimas, Tini Stoessel anunció la suspensión de su show en Tecnópolis: "Con el corazón partido..."

últimas noticias

La pareja de Lourdes la habría tenido secuestrada en su departamento.

Detuvieron al novio de Lourdes Fernández: cómo encontraron a la cantante en el departamento

Hace 26 minutos
Messi y Tapia, y una relación que va más allá del fútbol.

De Rosario a la AFA: el club fundado por la familia Messi llegará a la Primera C en 2026

Hace 57 minutos
La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

La Justicia detuvo Leandro Gómez, la pareja de Lourdes Fernandez, ex cantante de Bandana

Hace 1 hora
El astro Lionel Messi.

Messi es finalista de un reconocido premio en la MLS: cuál es y cuándo se sabrá el ganador

Hace 1 hora
play

Natalia de la Sota: criticó a Provincias Unidas: "Terminaron dándole a Milei herramientas de destrucción"

Hace 1 hora