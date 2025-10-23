Naciones Unidas denunció que Estados Unidos y la Unión Europea fueron cómplices del genocidio en Gaza

Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que, si bien el genocidio a los palestinos de la Franja de Gaza ha sido cometido por el Estado de Israel, el mismo no hubiera sido posible sin la complicidad de países occidentales, entre los que se destacan Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea que han permitido "las prolongadas y sistemáticas violaciones del derecho internacional".
Esta acusación formó parte del informe "El genocidio en Gaza: un crimen colectivo", elaborado por la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese. El documento completo será publicado el próximo martes 28 de octubre, pero en el sitio oficial de la ONU ya hay un adelanto del mismo en el que se hace hincapié que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Franja no se cometieron de manera aislada, "sino como parte de un sistema de complicidad global".
El informe explicó que muchos países occidentales mantuvieron su "apoyo militar, diplomático, económico e ideológico" a Israel, mientras este "utilizaba el hambre y la ayuda humanitaria como armas" de guerra. Por lo que, "deben ser considerados responsables de ayudar, asistir o participar conjuntamente" en los crímenes cometidos contra los palestinos de Gaza.
“Sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados la prolongada ocupación ilegal israelí no podría haberse sostenido, principalmente desde EE.UU. y los Estados europeos”, sostuvo Albanese.
El informe recordó que EE.UU. usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU siete veces, controlando las negociaciones para un alto el fuego y “brindando cobertura diplomática al genocidio israelí”.
Por último, la relatora de la ONU también le pidió a "los sindicatos, juristas, sociedad civil y ciudadanía a vigilar las acciones de sus gobiernos” y presionarlos para que haya “boicots, desinversiones y sanciones hasta que finalice la ocupación ilegal y los crímenes asociados”.