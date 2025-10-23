Naciones Unidas denunció que Estados Unidos y la Unión Europea fueron cómplices del genocidio en Gaza Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, elaboró un informe en el que sentenció que los países occidentales mantuvieron su "apoyo militar, diplomático, económico e ideológico" a Israel, mientras este cometía diversos crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Por







Más de 150 niños gazatíes murieron por la utilización del hambre como arma de guerra por parte del Estado de Israel.

Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que, si bien el genocidio a los palestinos de la Franja de Gaza ha sido cometido por el Estado de Israel, el mismo no hubiera sido posible sin la complicidad de países occidentales, entre los que se destacan Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea que han permitido "las prolongadas y sistemáticas violaciones del derecho internacional".

Esta acusación formó parte del informe "El genocidio en Gaza: un crimen colectivo", elaborado por la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese. El documento completo será publicado el próximo martes 28 de octubre, pero en el sitio oficial de la ONU ya hay un adelanto del mismo en el que se hace hincapié que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Franja no se cometieron de manera aislada, "sino como parte de un sistema de complicidad global".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranceskAlbs/status/1981030333668528172?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981030333668528172%7Ctwgr%5E65f90f435f4a8b1f29a23732cd3e148c4798f0a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Finternacional%2Finforme-relatora-onu-resalta-genocidio-gaza-crimen-colectivo-senala-paises-occidentales_1_12706420.html&partner=&hide_thread=false My new report is out.

With their actions and omissions, third states have enabled the oppression of the Palestinian people and their genocide.



Those states have an obligation to stop their complicity and deliver justice.



And We The People, have to make it happen. https://t.co/vOuLFnhlBD pic.twitter.com/5QzQBbQJyP — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) October 22, 2025

El informe explicó que muchos países occidentales mantuvieron su "apoyo militar, diplomático, económico e ideológico" a Israel, mientras este "utilizaba el hambre y la ayuda humanitaria como armas" de guerra. Por lo que, "deben ser considerados responsables de ayudar, asistir o participar conjuntamente" en los crímenes cometidos contra los palestinos de Gaza.

“Sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados la prolongada ocupación ilegal israelí no podría haberse sostenido, principalmente desde EE.UU. y los Estados europeos”, sostuvo Albanese.