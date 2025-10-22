Reabrió el Museo de Louvre tras el robo de las joyas de la corona Los visitantes ya pueden visitar el famoso recinto luego del asueto, pero por el momento no podrán ingresar a la Sala Apolo, lugar donde se llevó a cabo el hurto. Por







El robo de las joyas de Napoleón se gestó en tan solo siete minutos. Redes sociales

El Museo de Louvre reabrió sus puertas el miércoles a primera hora luego del inesperado robo de las joyas de la corona, lo que llevó a un cierre de tres días, uno de ellos por asueto. Sin embargo, por el momento los visitantes no podrán acceder a la Sala Apolo, que fue donde se concretó el robo.

Mientras el museo estuvo cerrado, hubo una gran cantidad de forenses y policías que trabajaron en el lugar con el fin de investigar el robo que generó conmoción mundial. Todo se produjo a 250 metros de la Mona Lisa y, para poder llevar adelante el robo, los ladrones pasaron menos de siete minutos dentro.

Según Euronews, las nueve piezas sustraídas pertenecen a la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, que se exhibe en la vitrina dedicada a los soberanos franceses, y tienen un incalculable valor histórico. La muestra incluye collares, broches y diademas, pero aún no hay un inventario preciso de los objetos robados.

La pieza más valiosa de la colección, el famoso diamante Régent de 140 quilates, no fue sustraído. El medio Le Parisien informó que una de las joyas fue encontrada en las afueras del museo: se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia y estaría rota.