22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Reabrió el Museo de Louvre tras el robo de las joyas de la corona

Los visitantes ya pueden visitar el famoso recinto luego del asueto, pero por el momento no podrán ingresar a la Sala Apolo, lugar donde se llevó a cabo el hurto.

Por
El robo de las joyas de Napoleón se gestó en tan solo siete minutos.

El robo de las joyas de Napoleón se gestó en tan solo siete minutos.

Redes sociales

El Museo de Louvre reabrió sus puertas el miércoles a primera hora luego del inesperado robo de las joyas de la corona, lo que llevó a un cierre de tres días, uno de ellos por asueto. Sin embargo, por el momento los visitantes no podrán acceder a la Sala Apolo, que fue donde se concretó el robo.

En el último mes, Estados Unidos atacó unas cinco lanchas cerca de las costas de Venezuela presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Te puede interesar:

Naciones Unidas condenó a Estados Unidos por sus ataques contra Venezuela

Mientras el museo estuvo cerrado, hubo una gran cantidad de forenses y policías que trabajaron en el lugar con el fin de investigar el robo que generó conmoción mundial. Todo se produjo a 250 metros de la Mona Lisa y, para poder llevar adelante el robo, los ladrones pasaron menos de siete minutos dentro.

Según Euronews, las nueve piezas sustraídas pertenecen a la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, que se exhibe en la vitrina dedicada a los soberanos franceses, y tienen un incalculable valor histórico. La muestra incluye collares, broches y diademas, pero aún no hay un inventario preciso de los objetos robados.

Robo museo Louvre Francia París Napoleón 19 octubre 2025

La pieza más valiosa de la colección, el famoso diamante Régent de 140 quilates, no fue sustraído. El medio Le Parisien informó que una de las joyas fue encontrada en las afueras del museo: se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia y estaría rota.

Según confirmaron el ministro de Interior, Laurent Nuñez y la titular de Cultura, Rachida Dati, está claro que se trata de ladrones profesionales, que "habían hecho previamente un reconocimiento de la zona", para saber por dónde podían acceder. Por su parte, la fiscal Laure Beccuau, habló de un comando organizado.

Noticias relacionadas

Álvaro Uribe fue el presidente de Colombia entre los años 2002 y 2010. 

La Justicia de Colombia revocó la condena para el ex presidente Álvaro Uribe

Los dos cuerpos entregador por Hamas, en ataúdes envueltos con la bandera de Israel.

Israel recibió los cuerpos de dos rehenes que murieron secuestrados por el grupo terrorista Hamas

Yolanda Díaz tuvo un furcio viral.

"Queda gobierno de corrupción para rato": el furcio viral de la vicepresidenta de España

Islandia está calentando su temperatura promedio a un ritmo cuatro veces superior que el resto del hemisferio norte.

Por el calentamiento global, aparecieron mosquitos en Islandia por primera vez

Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

Artem Dolgopyat, el gimnasta israelí más destacado, ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y una de plata en París 2024.

Indonesia le niega la entrada a los deportistas israelíes que iban a disputar el Mundial de Gimnasia Artística

Rating Cero

El nuevo look de Cruz marcó tendencia y se perfila como el color del otoño.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: un cambio de look radical

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

últimas noticias

Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.

Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

Hace 11 minutos
Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing sueña con un Maracanazo ante Flamengo

Hace 12 minutos
Anses explicó qué documento puede presentar la AUH en las oficinas sin turno previo.

La documentación fundamental que puede presentar la AUH de ANSES sin turno previo

Hace 33 minutos
Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.

El emotivo mensaje de Cristina por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "Una de esas personas imprescindibles"

Hace 44 minutos
Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.

Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

Hace 46 minutos