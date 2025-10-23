IR A
Video: Lourdes Fernández se comunicó con la Policía pero sigue sin decir dónde está

La fuerza de seguridad porteña se contactó con la cantante que dijo que quiere dar "tranquilidad", mientras desde su entorno temen por su integridad física.

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

La exintegrante de Bandana Lourdes Fernández publicó un video este jueves, tras la denuncia de su madre sobre su desaparición durante varios días. Al final, la cantante aceptó una videollamada con la Policía de la Ciudad y dio algunos detalles de su vida.

La fuerza de seguridad porteña y la División de Búsqueda de Personas investigan el paradero de la artista, quien meses atrás había hecho una denuncia por violencia de género respecto de su expareja Leandro Esteban García Gómez. No dio a conocer su ubicación, pero dijo que "quiere dar tranquilidad".

Con esto se van a dar cuenta de que estoy re bien”, dijo la artista a través del celular.

En las imágenes se ve a mujer, en un primerísimo primer plano, usando anteojos, con el pelo suelto, y no se ve mucho más. La investigación se centra en su estado de salud.

Según publicó el periodista Mauro Szeta en el portal Via Szeta, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 presentó un requerimiento formal ante el Juzgado N°13, a cargo de Diego Slupski. Pidieron la apertura de una investigación penal contra Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes. La causa pasó a la fiscalía N°43 que mantuvo la solicitud.

Qué dijo la expareja de Lourdes, Leandro García Gómez

Leandro García Gómez, expareja de la excantante de Bandana Lourdes Fernández, habló de la desaparición de la joven durante varios días y apuntó a la madre que denunció que no ve a su hija desde el 4 de octubre: "Esto es una maniobra de la madre de Lourdes que tiene problemas psiquiátricos".

El hombre aseguró que la artista "está donde quiere" y aseguró que sufrió "allanamientos ilegales" en la madrugada del jueves en su domicilio, que compartía con la intérprete, pero que ya no están juntos. Desde el entorno de la intérprete, temen por la integridad física ya que ella lo denunció por violencia de género en 2022.

