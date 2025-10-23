23 de octubre de 2025 Inicio
Dos estrellas de la NBA detenidas por el FBI en una mega causa de apuestas ilegales con la Cosa Nostra

En total, fueron arrestadas unas 31 personas involucradas en fraudes relacionados a las apuestas deportivas y partidas de póker. El FBI catalogó este caso como "histórico" y detalló que la estafa escalaría a decenas de millones de dólares.

Por
Chauncey Billups es el técnico de Portland Trail Blazers

Chauncey Billups es el técnico de Portland Trail Blazers, pero jugó 17 temporadas y salió campeón en 2004 con los Detroit Pistons.

Las estrellas de la NBA (National Basketball Association) Chauncey Billups y Terry Rozier fueron detenidos por el FBI estadounidense tras ser acusados de participar de una red de estafas, tanto en apuestas deportivas, como en partidas de póker, respaldadas por la Cosa Nostra, la conocida mafia italiana. También fueron apresadas otras 29 personas en esta causa de fraudes que superan las decenas de millones de dólares.

Te puede interesar:

El vocero de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, John Marzulli, confirmó que 31 personas fueron detenidas y que otras se entregarían próximamente. La investigación estuvo a cargo del FBI y la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York.

El director del FBI, Kash Patel, calificó este caso como "histórico", no solo por el volumen del dinero implicado, sino también por la magnitud del fraude vinculado a apuestas deportivas y partidas de póker.

En conferencia de prensa, detalló que las estafas superaron las decenas de millones de dólares acumulados durante años de operaciones ilegales. "Todos responderán ante la Justicia", sostuvo Patel.

Según el director del FBI, la acusación principal gira en torno a una operación de apuestas deportivas ilegales y manipulación de resultados, en los que también estaría involucrada la Cosa Nostra, la famosa mafia italiana. Además, el fraude incluyó el uso de criptomonedas y métodos sofisticados de blanqueo, lo que incrementó la magnitud del caso.

¿Quiénes son las estrellas de la NBA detenidas por apuestas ilegales?

En este caso histórico de apuestas ilegales, uno de los detenidos más relevantes es Chauncey Billups. Conocido como "Mr. Big Shot", en la actualidad dirige al equipo de NBA Portland Trail Blazers. Pero Billups tuvo una carrera de 17 temporadas en la liga de baloncesto más prestigiosa del mundo, entre las que cinco veces participo del Juego de las Estrellas y salió campeón con los Detroit Pistons en 2004. Este año, fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Hasta el momento, se ha negado a dar declaraciones sobre su detención.

Por otra parte, Terry Rozier es uno de los jugadores de Miami Heat y su arresto sucedió durante la madrugada de este jueves, horas más tardes de haber estado en el banco de suplentes durante uno de los clásicos del estado de Florida contra Orlando Magic. Tanto él y su equipo no han dado declaraciones sobre esta causa de estafas deportivas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

