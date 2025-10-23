Habló Leandro, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es una maniobra de la madre" Ante la desaparición de la cantante durante varios días su expareja, acusado de violencia de género, dio su versión de los hechos.







La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género. Redes Sociales

Leandro García Gómez, expareja de la cantante de Bandana Lourdes Fernández, habló de la desaparición de la joven durante varios días: "Esto es una maniobra de la madre de Lourdes que tiene problemas psiquiátricos".

El hombre que es investigado por sus antecedentes de violencia de género -que expuso la propia artista en redes sociales- dijo que "tuvo varios allanamientos a la madrugada", "se metieron en su casa de forma ilegal", y "que no sabe donde está Lourdes".

García habló con la producción ejecutiva de A la tarde, en América, y si bien no autorizó a que publiquen la comunicación, tanto la conductora Karina Mazzocco como la productora Natalia Palmeiro, aseguraron que en la charla pudieron identificar una voz muy parecida a la de Lourdes que le decía 'gordo'.

Según el panel, "no sabe dónde está Lourdes", y "no pasó el cumpleaños de ella con Lorudes porque era justo el día de la madre". Por su parte, Cora Barbieri sugirió que "él tenía acceso a las redes sociales de ella, y que él hubiera subido publicaciones en nombre de ella, y que sacó los comentarios por temor a lo que hubieran dicho las amigas", según la periodista.