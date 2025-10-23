IR A
IR A

Habló Leandro, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es una maniobra de la madre"

Ante la desaparición de la cantante durante varios días su expareja, acusado de violencia de género, dio su versión de los hechos.

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Redes Sociales

Leandro García Gómez, expareja de la cantante de Bandana Lourdes Fernández, habló de la desaparición de la joven durante varios días: "Esto es una maniobra de la madre de Lourdes que tiene problemas psiquiátricos".

Tini Stoessel se vio obligada a suspender su show en Tecnópolis.
Te puede interesar:

Entre lágrimas, Tini Stoessel anunció la suspensión de su show en Tecnópolis: "Con el corazón partido..."

El hombre que es investigado por sus antecedentes de violencia de género -que expuso la propia artista en redes sociales- dijo que "tuvo varios allanamientos a la madrugada", "se metieron en su casa de forma ilegal", y "que no sabe donde está Lourdes".

García habló con la producción ejecutiva de A la tarde, en América, y si bien no autorizó a que publiquen la comunicación, tanto la conductora Karina Mazzocco como la productora Natalia Palmeiro, aseguraron que en la charla pudieron identificar una voz muy parecida a la de Lourdes que le decía 'gordo'.

Según el panel, "no sabe dónde está Lourdes", y "no pasó el cumpleaños de ella con Lorudes porque era justo el día de la madre". Por su parte, Cora Barbieri sugirió que "él tenía acceso a las redes sociales de ella, y que él hubiera subido publicaciones en nombre de ella, y que sacó los comentarios por temor a lo que hubieran dicho las amigas", según la periodista.

Finalmente, la mediática hizo una publicación este jueves en su historia de Instagram donde aseguró que desde el lunes está enferma: “Me acabo de levantar, no puedo creerlo”, se sorprendió.

¿Qué pasó con Lourdes Fernández, de Bandana?

La madre de Lourdes de Bandana radicó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, situada en el barrio de Palermo, para que la ayuden a buscar a su hija, con quien aseguró haber perdido el contacto el pasado 4 de octubre. Cuando los agentes llegaron a la vivienda fueron recibidos por un hombre que aclaró que no más su pareja y que la mujer no vivía más en ese lugar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lourdes Fernández estuvo activa en las redes sociales pese a que su mamá denunció su desaparición

El comunicado del abogado de Lourdes Fernández: "Comparto la misma preocupación y angustia que todos"

¿Quién es Leandro, el exnovio de Lourdes?

Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes, denunciado por violencia de género en 2022

play

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

play

Lourdes ya había denunciado a su expareja por violencia de género

play

Qué dice la denuncia de la madre de Lourdes

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

últimas noticias

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

Hace 12 minutos
El hijo de Bolsonaro le pidió a Trump que ataque barcos con drogas en la bahía de Río de Janeiro

El hijo de Bolsonaro le pidió a Trump que ataque barcos con drogas en la bahía de Río de Janeiro

Hace 27 minutos
play

Recalde, en el cierre de campaña: "Vamos a seguir enfrentando la motosierra de Milei, pero con más fuerza"

Hace 29 minutos
La Mesa de Mujeres de la CGT reclamó la incorporación femenina al Triunvirato

La Mesa de Mujeres de la CGT reclamó la incorporación femenina al Triunvirato

Hace 30 minutos
Las sanciones contra las petroleras rusas sucedió después de que se cancelara la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Estados Unidos sanciona a petroleras rusas para presionar por un alto al fuego en Ucrania

Hace 34 minutos