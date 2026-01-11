11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Venezuela habilitó las visitas en la cárcel donde está detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo

Las autoridades del país caribeño autorizaron los encuentros entre los familiares y los presos de El Rodeo I, tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por
Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

Nunca vi nada igual, afirmó el soldado venezolano.
Te puede interesar:

El escalofriante relato de un soldado venezolano sobre el arma que usó Estados Unidos en Caracas

El Rodeo I, situada a 50 kilómetros de la ciudad de Caracas, es una cárcel de máxima seguridad controlada por la contrainteligencia militar venezolana. Las personas detenidas en celdas se encontraban incomunicadas luego de los arrestos dispuestos por la administración del ahora expresidente Nicolás Maduro, por lo que Gallo no tuvo ningún contacto con sus allegados después de ser secuestrado.

El gendarme argentino permanece alojado en una de las celdas, luego de que el 8 de diciembre de 2024 intentara ingresar al país caribeño desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira.

Nahuel Gallo 3.jpg
Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

Según se informó, el objetivo del viaje era a visitar a su pareja de nacionalidad venezolana, María Gómez, y a su hijo de 2 años, quienes habían viajado para cuidar de la madre enferma de la mujer. Oriundo de Catamarca, Gallo integra el escuadrón 27 de "Uspallata", en Mendoza, donde cumple funciones custodiando el paso fronterizo entre Chile y Argentina.

Al momento del viaje se encontraba de licencia anual por lo que decidió viajar a Venezuela con autorización de Gendarmería para visitar a su pareja e hijo. Sin embargo, al ingresar al país fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas en Migraciones bajo la acusación de realizar espionaje contra el gobierno de Maduro.

Según relató su pareja, el celular de Gallo fue revisado exhaustivamente y al encontrar mensajes críticos al gobierno venezolano decidieron su detención. Gómez es residente argentina desde hace 6 años. Ambos tienen un hijo de 2 años y viven en Mendoza.

Un excompañero de celda de Nahuel Gallo reveló las condiciones de su detención en Venezuela

En medio del anuncio realizado este jueves por el gobierno de Venezuela sobre el inicio de un proceso de liberación de presos, las miradas vuelven a posarse sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el penal de El Rodeo I. En ese contexto, Iván Colmenares, abogado colombiano y ex preso político, relató en C5N cómo fue compartir celda con él y describió el impacto humano de una detención que definió como “injusta”.

“La verdad es muy triste saber que mi compañero aún se encuentra injustamente detenido, secuestrado, privado de la libertad en ese penal”, afirmó Colmenares, quien remarcó la incomunicación y el sufrimiento cotidiano que se sufre en las cárceles de de Venezuela. “Él tiene un niño pequeño y el dolor es bastante grande. Me da nostalgia recordar los momentos de tensión injusta”, lamentó.

Colmenares sostuvo que durante su cautiverio no existieron garantías judiciales mínimas. “Nosotros no teníamos un proceso legal garantista en el que pudiéramos confiar. No sabíamos si íbamos a salir. Era un caso totalmente manipulado y llevado por mentiras y engaños”, señaló, en una descripción que también alcanza al expediente del gendarme argentino.

El abogado colombiano subrayó el vínculo que se forjó entre ambos dentro del penal. “Con Nahuel fuimos muy amigos y tratábamos de apoyarnos el uno al otro. Fue como una hermandad que se creó ahí”, relató. Según contó, Gallo llegó al penal “confundido y triste”, sin entender los motivos de su detención, y recibió contención de otros presos políticos desde el primer momento.

Las condiciones de encierro, dijo, eran extremas. “Las celdas eran precarias e insalubres. No había una adecuada iluminación ni ventilación. Es muy triste recordar esos momentos”, describió Colmenares, quien recuperó la libertad tras permanecer detenido sin condena.

Sobre su propio caso, explicó que su perfil profesional habría sido un factor determinante. “Yo creo que a mí me detienen por tener un perfil bastante interesante para ellos. Yo trabajaba para el Ejército y para una organización humanitaria. Entonces era alguien por el que podían negociar una posible salida”, sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del lider chavista, fue el encargado de transmitir el primer mensaje de su padre preso en Estados Unidos.

Nicolás Maduro emitió su primer mensaje desde la cárcel en Estados Unidos

La Casa Blanca advirtió que hay milicias armadas en Venezuela que están cazando estadounidenses.
play

Estados Unidos les pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

play

Denunciaron que no se concretó ni el 1% de las liberaciones de presos políticos en Venezuela

La Santa Sede intentó hasta último momento evitar la invasión estadounidense.

Revelan que el Vaticano negoció una salida de Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de EEUU

Laverde, uno de los liberados.

Venezuela: liberaron a los activistas Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta

play

Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en Corrientes

Rating Cero

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad
play

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata

Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo, especialmente la química tensa entre Thompson y Bernthal.
play

Este policial llegó a Netflix, tiene misterio pero una gran curiosidad: una ex pareja buscará resolverlo y afrontará secretos de su pasado

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 25 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 49 minutos
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 49 minutos
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 50 minutos
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 50 minutos