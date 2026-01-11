Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina El cantante británico se inclina por una fragancia intensa y reconocida. En el mercado local, su precio deja en claro el perfil exclusivo de la marca. + Seguir en







Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio. Redes sociales

Harry Styles integra la lista de celebridades que eligen fragancias reconocidas a nivel internacional.

El cantante británico se inclina por un aroma intenso y distintivo dentro del universo de la perfumería de autor.

La fragancia que utiliza pertenece a una firma de lujo con fuerte presencia en el mundo de la moda.

En Argentina, su valor varía según el tamaño y el canal de compra. El interés por conocer qué fragancias usan las celebridades crece año a año, y Harry Styles no es la excepción. El músico y referente de estilo se destaca no solo por su carrera artística, sino también por sus elecciones estéticas, y entre estas, el perfume que lo acompaña.

Dentro del ambiente del espectáculo internacional, es habitual que actores y cantantes se inclinen por marcas premium, con aromas intensos y personales. En ese sentido, las fragancias elegidas suelen convertirse en tendencia y despertar curiosidad entre sus seguidores.

El caso de Harry Styles se inscribe en esa lógica, ya que su perfume forma parte de una línea reconocida y comparte protagonismo con otros nombres fuertes de Hollywood que también priorizan aromas con carácter y presencia.

Tobacco Vanille 1 Cuál es el perfume favorito de Harry Styles Harry Styles utiliza Tobacco Vanille, una fragancia de la casa Tom Ford que se caracteriza por su perfil intenso y envolvente. Se trata de un perfume que combina notas cálidas y especiadas, con el tabaco y la vainilla como ejes centrales, lo que le da una identidad marcada y fácilmente reconocible.

Este aroma forma parte del universo de fragancias de autor de Tom Ford, una firma elegida por varias figuras del espectáculo. Dentro de ese grupo, Tobacco Vanille se destaca por su personalidad profunda y por ser una opción unisex, pensada para quienes buscan dejar una impresión duradera.