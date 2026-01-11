Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

IR A
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix. La producción muestra escenas inéditas de la gira mundial “Memento Mori”. El estreno mundial ya en la plataforma de streaming, con una propuesta que combina el registro de sus shows en Ciudad de México y el análisis de su vínculo con la temática de la muerte.

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
La película tuvo su estreno mundial en el Tribeca Film Festival en junio de 2025. Posteriormente, llegó a los cines en octubre y se lanzó un álbum en vivo que acompaña el material audiovisual. Antes de su llegada a Netflix, los seguidores de la banda pudieron alquilar y descargar la película en línea, lo que amplificó el alcance de este homenaje audiovisual.

Sinopsis de Depeche Mode: M, el documental estreno de Netflix

El documental, dirigido por Fernando Friar, narra la experiencia de la banda durante los tres conciertos que ofreció en septiembre de 2023 en el Foro Sol de Ciudad de México. Según información de Rolling Stone, la película integra fragmentos de las presentaciones en vivo e incluye testimonios de fanáticos, artistas y especialistas culturales. La obra profundiza en el modo en que la cultura mexicana aborda la muerte, un tema que se refleja en la discografía del grupo, especialmente tras la muerte del tecladista Andy “Fletch” Fletcher en 2022.

De acuerdo con el comunicado de la banda, “Depeche Mode: M” busca mostrar la influencia global y atemporal del grupo, además de rendir homenaje a la conexión entre música, tradición y espíritu humano. El filme también destaca la narración del actor Daniel Giménez Cacho, quien aporta su voz para hilvanar las distintas historias y reflexiones que aparecen en el documental.

El estreno de Depeche Mode: M en Netflix representa una oportunidad para que los seguidores de la banda y el público general puedan acceder a un registro único de la gira “Memento Mori” y su impacto internacional. El documental celebra la capacidad del arte para conectar generaciones y culturas a través de la música.

De acuerdo con declaraciones de la banda, la película busca transmitir el mensaje de que la música puede unir a las personas más allá de las fronteras, especialmente en momentos de dificultad. La producción presenta imágenes de los conciertos, entrevistas y escenas detrás de cámaras que muestran la intimidad y la fortaleza de los integrantes de Depeche Mode.

Tráiler de Depeche Mode: M

Reparto de Depeche Mode: M

El reparto principal de la película de Depeche Mode en Netflix, "Depeche Mode: M", incluye a los miembros de la banda Dave Gahan y Martin Gore, con la dirección de Fernando Frías, y es un documental de concierto sobre su gira "Memento Mori" en México, presentando a la banda y a sus fans en la experiencia, con Andrew Fletcher presente a través del legado del álbum.

