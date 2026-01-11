IR A
IR A

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

Las versiones sobre un posible romance comenzaron a circular en noviembre, en simultáneo con sus compromisos junto al plantel nacional.

En la actualidad

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

instagram
  • Ludmila Isabella confirmó su relación con Nicolás González, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid, tras mostrarse juntos en redes durante Año Nuevo.
  • La modelo e influencer ganó visibilidad luego de ser vista alentando al jugador en el estadio del club español.
  • En su pasado personal, mantuvo una relación con Lautaro “Laucha” Acosta, con quien tiene un hijo y a quien denunció en 2023 por situaciones de violencia.
  • El romance con González habría comenzado en un boliche de la costanera porteña y hoy se consolida en Madrid.

Para este 2026, la novedad sentimental dentro del fútbol argentino tiene nombre propio: Ludmila Isabella. La joven modelo e influencer concentra la atención mediática tras confirmarse su relación con Nicolás González, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid. El vínculo se hizo público durante los festejos de Año Nuevo, cuando ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales, despejando las versiones que circulaban desde semanas atrás, luego de que ella fuera vista alentando en el estadio del club español.

Zaira Nara se reencontró con Bauletti.
Te puede interesar:

El reencuentro entre Zaira Nara y Bauletti, en medio de rumores de la reconciliación con su ex

El interés alrededor de esta historia también se explica por el pasado personal de la modelo. Ludmila Isabella mantuvo una relación con el futbolista Lautaro “Laucha” Acosta, referente histórico de Lanús, con quien tiene un hijo. Ese vínculo quedó expuesto en los medios por situaciones conflictivas, ya que en 2023 Isabella realizó denuncias públicas y judiciales en las que describió una relación atravesada por conflictos profundos, etapa que luego dejó atrás para reconstruir su vida personal.

ludmila isabella

El origen del romance con Nicolás González suma un dato que despertó curiosidad entre los seguidores. Según versiones cercanas, el primer acercamiento ocurrió en un boliche de la costanera porteña durante una de las visitas del jugador al país por compromisos con la Selección. A partir de ese encuentro, el vínculo creció de manera sostenida hasta consolidarse en el presente europeo, donde la pareja eligió mostrarse sin reservas y comenzar el año compartiendo su historia con miles de seguidores.

Quién es Ludmila Isabella y cuál es su historia

Ludmila Isabella es una modelo e influencer argentina que alcanzó una fuerte exposición mediática en este comienzo de 2026 tras confirmar su relación con Nicolás González, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid. Con más de 110 mil seguidores en Instagram, su figura trascendió el universo de las redes sociales para instalarse en la agenda del espectáculo, especialmente luego de que la pareja hiciera público el vínculo con imágenes románticas compartidas durante los festejos de Año Nuevo.

ludmila isabella y nicolas gonzalez
En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Su recorrido personal, sin embargo, incluye un capítulo complejo y de alto impacto. Antes de este presente, Ludmila sostuvo una relación de siete años con el futbolista de Lanús, Lautaro “Laucha” Acosta, con quien tiene un hijo en común, Benicio. Ese período llegó a su fin en 2023, cuando decidió exponer públicamente y en la Justicia denuncias por violencia de género, física y psicológica, un proceso que adquirió gran visibilidad y que ella describió como una experiencia extrema, atravesada con el objetivo de resguardar su integridad y la de su hijo.

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid. Luego de varios meses de versiones que surgieron tras verla alentando en el estadio Metropolitano, la confirmación del noviazgo simboliza un nuevo comienzo. Para muchos, su historia representa un recorrido de resiliencia, que va desde situaciones personales adversas hasta la construcción de un presente emocional y profesional renovado en el exterior.

Noticias relacionadas

Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas.

Evangelina Anderson y una propuesta caliente que reavivó los rumores de romance con Ian Lucas

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 35 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 58 minutos
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 59 minutos
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 1 hora