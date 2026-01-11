Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González Las versiones sobre un posible romance comenzaron a circular en noviembre, en simultáneo con sus compromisos junto al plantel nacional. + Seguir en







En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid. instagram

Ludmila Isabella confirmó su relación con Nicolás González, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid, tras mostrarse juntos en redes durante Año Nuevo.

La modelo e influencer ganó visibilidad luego de ser vista alentando al jugador en el estadio del club español.

En su pasado personal, mantuvo una relación con Lautaro “Laucha” Acosta, con quien tiene un hijo y a quien denunció en 2023 por situaciones de violencia.

El romance con González habría comenzado en un boliche de la costanera porteña y hoy se consolida en Madrid. Para este 2026, la novedad sentimental dentro del fútbol argentino tiene nombre propio: Ludmila Isabella. La joven modelo e influencer concentra la atención mediática tras confirmarse su relación con Nicolás González, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid. El vínculo se hizo público durante los festejos de Año Nuevo, cuando ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales, despejando las versiones que circulaban desde semanas atrás, luego de que ella fuera vista alentando en el estadio del club español.

El interés alrededor de esta historia también se explica por el pasado personal de la modelo. Ludmila Isabella mantuvo una relación con el futbolista Lautaro “Laucha” Acosta, referente histórico de Lanús, con quien tiene un hijo. Ese vínculo quedó expuesto en los medios por situaciones conflictivas, ya que en 2023 Isabella realizó denuncias públicas y judiciales en las que describió una relación atravesada por conflictos profundos, etapa que luego dejó atrás para reconstruir su vida personal.

ludmila isabella Redes sociales El origen del romance con Nicolás González suma un dato que despertó curiosidad entre los seguidores. Según versiones cercanas, el primer acercamiento ocurrió en un boliche de la costanera porteña durante una de las visitas del jugador al país por compromisos con la Selección. A partir de ese encuentro, el vínculo creció de manera sostenida hasta consolidarse en el presente europeo, donde la pareja eligió mostrarse sin reservas y comenzar el año compartiendo su historia con miles de seguidores.

Quién es Ludmila Isabella y cuál es su historia Ludmila Isabella es una modelo e influencer argentina que alcanzó una fuerte exposición mediática en este comienzo de 2026 tras confirmar su relación con Nicolás González, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid. Con más de 110 mil seguidores en Instagram, su figura trascendió el universo de las redes sociales para instalarse en la agenda del espectáculo, especialmente luego de que la pareja hiciera público el vínculo con imágenes románticas compartidas durante los festejos de Año Nuevo.

ludmila isabella y nicolas gonzalez En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid. instagram Su recorrido personal, sin embargo, incluye un capítulo complejo y de alto impacto. Antes de este presente, Ludmila sostuvo una relación de siete años con el futbolista de Lanús, Lautaro “Laucha” Acosta, con quien tiene un hijo en común, Benicio. Ese período llegó a su fin en 2023, cuando decidió exponer públicamente y en la Justicia denuncias por violencia de género, física y psicológica, un proceso que adquirió gran visibilidad y que ella describió como una experiencia extrema, atravesada con el objetivo de resguardar su integridad y la de su hijo.