El Gobierno celebró el anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela y reclamó por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó la confirmación del presidente de la Asamblea Nacional del país caribeño. "La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", marcó.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich , celebró el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , sobre el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por razones políticas en el país caribeño.

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

En su cuenta de la red social X, Bullrich destacó el anuncio de Rodríguez y se refirió a los dos argentinos secuestrados en Venezuela. "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados" , aseveró.

"Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera" , agregó en esta línea.

Rodríguez dijo que la medida se tomará como un gesto unilateral orientado a la paz y a aliviar la presión que atraviesa el país tras la captura en Estados Unidos del ahora expresidente Nicolás Maduro , en una operación que generó fuertes reacciones internacionales.

Aunque afirmó que “un número importante” de detenidos está siendo excarcelado, el dirigente oficialista evitó dar detalles sobre cifras o identidades de los beneficiados y limitó su explicación al avance inmediato del operativo. Segùn la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 806 presos por razones políticas.

El anuncio se produjo en un contexto de intensa incertidumbre política y judicial, con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez enfrentando presiones internas, externas y una situación institucional convulsionada tras la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Familiares de los detenidos y sectores de la sociedad civil reaccionaron con expectativa ante la posibilidad de conocer los nombres incluidos en las listas oficiales, mientras que analistas observan la medida como un intento de abrir canales de diálogo o reducir las tensiones con gobiernos extranjeros.

El caso de Nahuel Gallo

Nahuel Agustín Gallo es gendarme argentino. Fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja, de nacionalidad venezolana, y a su hijo. Según denunció la Cancillería argentina, Gallo fue arrestado sin orden judicial y permaneció incomunicado durante semanas.

El gobierno venezolano lo acusó de integrar un grupo que planeaba acciones terroristas y desestabilizadoras contra el régimen. Argentina rechazó de manera categórica esas imputaciones y denunció la falta de acceso consular y de un proceso judicial transparente.

Gallo se encuentra detenido en el penal de El Rodeo I, bajo control de organismos de inteligencia, una situación que generó reiteradas advertencias de organismos internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos.

Quién es Germán Giuliani

Germán Darío Giuliani es abogado y fue detenido en mayo de 2025, en la previa de las elecciones legislativas y regionales en Venezuela. Las autoridades chavistas lo vincularon con presuntos planes para sabotear los comicios, acusándolo de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

Su familia denunció que Giuliani había llegado al país por motivos laborales y que las acusaciones carecen de sustento. Desde diciembre de 2025 no existe información oficial clara sobre su paradero ni sobre el estado de su causa judicial, lo que llevó a denunciar una situación de desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva.