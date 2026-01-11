Video: un árbitro cayó a la lona durante una pelea de boxeo en Alemania

11 de enero de 2026 Inicio
El boxeador cubano Jadier Herrera obtuvo el título interino ligero del CMB en una definición marcada por la caída del juez sobre el ring y los reclamos de la esquina de su rival, Ricardo “El Científico” Núñez.

El árbitro Daniel Van de Wiele perdió el equilibrio y cayó en el ring.

El árbitro Daniel Van de Wiele perdió el equilibrio y cayó en el ring.

La pelea de boxeo que se llevó a cabo este sábado en Oberhausen, Alemania, por el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), finalizó con un desenlace inusual. Un terrible cross de derecha del cubano Jadier Herrera al mentón de Ricardo “El Científico” Núñez lo dejó contra las cuerdas. El árbitro Daniel Van de Wiele perdió el equilibrio, rozó a los púgiles y cayó aparatosamente a la lona.

Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España.
Barcelona, campeón de la Supercopa de España: le ganó 3-2 a Real Madrid en un partidazo

Tras reincorporarse, y de forma imprevista, Van de Wiele decidió detener el combate de inmediato. El juez decretó el nocaut técnico a favor de Herrera, lo que desató protestas automáticas por parte de los colaboradores del panameño Núñez, quienes sostuvieron que su boxeador "estaba en condiciones de seguir peleando".

La decisión arbitral resultó determinante debido a la paridad que registraba el encuentro hasta ese momento. Las tarjetas oficiales de los jueces marcaban un empate técnico de 66-66, lo que aumentó la controversia sobre la oportunidad y la justicia del cierre del combate en la Arena Rudolf Weber.

La pelea había comenzado con ventaja para Núñez, quien logró enviar a Herrera a la lona en el primer asalto con un potente derechazo. Sin embargo, el cubano de 24 años había logrado ajustar su estrategia y aumentar el ritmo con el correr de los rounds, emparejando el desarrollo antes del incidente.

Récord invicto y futuro en la división

Con este resultado, Herrera mantiene su invicto profesional con un récord de 18-0 y 16 definiciones por la vía rápida. La victoria lo posiciona como uno de los retadores principales en la división de peso ligero del CMB, perfilándolo para futuros enfrentamientos de alto nivel contra las figuras de la categoría.

Pese a la consagración, el desenlace generó un intenso debate entre analistas y aficionados sobre la legitimidad del fallo técnico provocado por la caída del colegiado. El entorno de Núñez no descarta presentar un reclamo formal ante el organismo para revisar lo ocurrido durante el séptimo round en Alemania.

