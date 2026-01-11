Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata La producción explora el vínculo entre la música del reconocido grupo musical y la forma en que distintas culturas, especialmente la mexicana, abordan la muerte como parte de la vida. + Seguir en







El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: la n roja vuelve a apostar por la música y la memoria colectiva con el estreno de una producción que retrata uno de los momentos más profundos y transformadores de la legendaria banda británica, ¿de cual se trata?.

La historia ya genera expectativa entre fans y nuevos espectadores por su mirada íntima, emocional y cultural sobre el grupo. El film combina imágenes inéditas de la gira “Memento Mori”, testimonios personales y una potente reflexión sobre la muerte, el duelo y la resiliencia artística.

La gira Memento Mori marcó un antes y un después para la banda. Fue el primer tour tras la pérdida de Fletcher en 2022 y significó una reconstrucción artística y emocional para Dave Gahan y Martin Gore. Además, el relato refleja ese proceso íntimo: la vulnerabilidad, el silencio, la memoria y la fuerza colectiva que permitió a Depeche Mode reinventarse sin perder su identidad. Tras su paso por el Tribeca Film Festival y su estreno en cines la tentadora propuesta llegó a Netflix el 9 de enero de 2026, permitiendo que millones de personas accedan a un registro único de una de las bandas más influyentes de la música contemporánea.

Depeche Mode Sinopsis de Depeche Mode: M, el documental estreno de Netflix “Depeche Mode: M” narra la experiencia de la banda durante los tres conciertos que ofreció en septiembre de 2023 en el Foro Sol de Ciudad de México. A través de escenas en vivo, entrevistas y registros detrás de escena, el documental muestra cómo el grupo transformó el dolor por la muerte de Andy “Fletch” Fletcher en un regreso poderoso a los escenarios.

Uno de los ejes más destacados del documental es el diálogo entre la obra de la banda y la cultura mexicana. A través de imágenes del público, rituales y referencias al Día de Muertos. Esta conexión convierte a Depeche Mode: M en una experiencia cultural profunda, más allá del registro de un recital.

Martin Gore

Además, el film incluye:

Testimonios de fanáticos

Voces de artistas y especialistas culturales

Narración de Daniel Giménez Cacho