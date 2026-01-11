IR A
IR A

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata

La producción explora el vínculo entre la música del reconocido grupo musical y la forma en que distintas culturas, especialmente la mexicana, abordan la muerte como parte de la vida.

El film establece un puente simbólico entre música

El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: la n roja vuelve a apostar por la música y la memoria colectiva con el estreno de una producción que retrata uno de los momentos más profundos y transformadores de la legendaria banda británica, ¿de cual se trata?.

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
Te puede interesar:

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

La historia ya genera expectativa entre fans y nuevos espectadores por su mirada íntima, emocional y cultural sobre el grupo. El film combina imágenes inéditas de la gira “Memento Mori”, testimonios personales y una potente reflexión sobre la muerte, el duelo y la resiliencia artística.

La gira Memento Mori marcó un antes y un después para la banda. Fue el primer tour tras la pérdida de Fletcher en 2022 y significó una reconstrucción artística y emocional para Dave Gahan y Martin Gore. Además, el relato refleja ese proceso íntimo: la vulnerabilidad, el silencio, la memoria y la fuerza colectiva que permitió a Depeche Mode reinventarse sin perder su identidad. Tras su paso por el Tribeca Film Festival y su estreno en cines la tentadora propuesta llegó a Netflix el 9 de enero de 2026, permitiendo que millones de personas accedan a un registro único de una de las bandas más influyentes de la música contemporánea.

Depeche Mode

Sinopsis de Depeche Mode: M, el documental estreno de Netflix

“Depeche Mode: M” narra la experiencia de la banda durante los tres conciertos que ofreció en septiembre de 2023 en el Foro Sol de Ciudad de México. A través de escenas en vivo, entrevistas y registros detrás de escena, el documental muestra cómo el grupo transformó el dolor por la muerte de Andy “Fletch” Fletcher en un regreso poderoso a los escenarios.

Uno de los ejes más destacados del documental es el diálogo entre la obra de la banda y la cultura mexicana. A través de imágenes del público, rituales y referencias al Día de Muertos. Esta conexión convierte a Depeche Mode: M en una experiencia cultural profunda, más allá del registro de un recital.

Tráiler de Depeche Mode: M

Embed - DEPECHE MODE: M Tráiler en Español Latino (2025) Documental

Reparto de Depeche Mode: M

Al tratarse de un documental musical, los protagonistas son los propios integrantes de la banda:

  • Dave Gahan
  • Martin Gore
  • Además, el film incluye:
  • Testimonios de fanáticos
  • Voces de artistas y especialistas culturales
  • Narración de Daniel Giménez Cacho
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo, especialmente la química tensa entre Thompson y Bernthal.
play

Este policial llegó a Netflix, tiene misterio pero una gran curiosidad: una ex pareja buscará resolverlo y afrontará secretos de su pasado

Sin dudas, se trata de una de las apuestas más fuertes de Netflix en este inicio de año.
play

Netflix estrenó una de las últimas películas que tiene a Scarlett Johansson y Tom Hanks como protagonistas y es furor: cuál es

Las siete temporadas de The Rookie ya pueden disfrutarse al completo a través de la gran N roja en Latinoamérica: un total de 126 episodios que retratan el camino desafiante y humano de un principiante en el mundo policial.
play

The Rookie llegó a Netflix y está entre lo más visto: cuál es la trama de la serie policial basada en un increíble caso real

Cuenta un estremecedor caso de abuso infantil que ocurrió en Utah, Estados Unidos.
play

Está en Netflix y dura poco: el documental basado en un caso real sobre el horror de los influencers

 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 
play

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 29 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 53 minutos
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 53 minutos
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 54 minutos
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 54 minutos