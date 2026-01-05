5 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela: "El objetivo es que regrese al país"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, remarcó que la administración de La Libertad Avanza mantiene las gestiones después de la detención de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos.

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, remarcó que el Gobierno sostiene las gestiones para lograr la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue secuestrado en Venezuela por la administración de Nicolás Maduro en 2024, luego de la detención del líder del régimen chavista en el marco de un operativo militar de Estados Unidos.

En diálogo con LN+, Monteoliva advirtió sobre el secuestro de Gallo, quien había ingresado a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira. "La situación del gendarme Gallo es profundamente dolorosa para la familia, para la Gendarmería, para todo el Gobierno y para los argentinos", aseveró.

En tal sentido, subrayó el trabajo del Gobierno para que sea liberado: "Hace más de un año, desde aquel 8 de diciembre venimos trabajando de manera permanente y sostenida. Hay canales diplomáticos e institucionales, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese".

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

También recordó que "es muy importante la reserva de la información, lo que se puede plantear y lo que no en casos como estos. Pero no es en ningún momento sinónimo de falta de acción, sino la intención de resguardarlo".

En tanto, Monteoliva marcó que no se modificaron las condiciones de detención de Gallo luego de la detención de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos: "En la situación de Nahuel, detenido ilegalmente, no ha habido modificación de las condiciones en las que está detenido en estos últimos dos o tres días".

El secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela

El hecho se conoció cuando desde Cancillería y el Ministerio de Seguridad dieron a conocer un comunicado conjunto en el que denunciaron que la detención es “arbitraria e injustificada” y exigieron su pronta liberación descartando las acusaciones de espionaje.

Gallo es cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina y el 8 de diciembre de 2024 ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira.

Según se informó, el objetivo del viaje era a visitar a su pareja de nacionalidad venezolana, María Gómez, y a su hijo de 2 años, quienes habían viajado para cuidar de la madre enferma de la mujer. Oriundo de Catamarca, Gallo integra el escuadrón 27 de “Uspallata”, en Mendoza, donde cumple funciones custodiando el paso fronterizo entre Chile y Argentina.

Al momento del viaje se encontraba de licencia anual por lo que decidió viajar a Venezuela con autorización de Gendarmería para visitar a su pareja e hijo. Sin embargo, al ingresar al país fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas en Migraciones bajo la acusación de realizar espionaje contra el gobierno de Maduro.

Según relató su pareja, el celular de Gallo fue revisado exhaustivamente y al encontrar mensajes críticos al gobierno venezolano decidieron su detención. Gómez es residente argentina desde hace 6 años. Ambos tienen un hijo de 2 años y viven en Mendoza.

