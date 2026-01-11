11 de enero de 2026 Inicio
Aseguran que el papa León XIV está estudiando la posibilidad de viajar a Argentina

La noticia se conoce luego de una audiencia privada en el Vaticano entre el Sumo Pontífice y el cardenal primado Vicente Bokalic Iglic.

Por
El papa León XIV junto al arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic.

El papa León XIV evalúa la posibilidad de viajar a la Argentina, según confirmaron fuentes eclesiásticas tras un encuentro reciente entre el Sumo Pontífice y representantes de la Iglesia local. La versión cobró fuerza luego de una reunión de media hora mantenida el pasado miércoles en el Vaticano con el arzobispo de Santiago del Estero y primado del país, Vicente Bokalic Iglic.

Diego Santilli, el funcionario encargado de negociar con los gobernadores.
Santilli sale a recorrer las provincias: esta semana se reunirá con cuatro gobernadores, con la reforma laboral en agenda

Desde el ámbito eclesiástico local deslizaron que la visita “está en estudio”, aunque advirtieron que la concreción del viaje dependerá estrictamente de la evolución de la agenda internacional de la Santa Sede. Durante la audiencia, el primado argentino obsequió al Pontífice un poncho con los colores nacionales como gesto de identidad y tradición.

A través de un comunicado, el arzobispado santiagueño confirmó que “el Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”. Pese al entusiasmo, la Iglesia aclaró que por el momento no existe una confirmación formal ni un cronograma definido de actividades.

De concretarse, este sería el primer viaje papal al país desde el inicio del nuevo pontificado. El interés de la Santa Sede se da en un contexto de marcadas tensiones políticas, económicas y sociales en el territorio nacional, factores que forman parte de las preocupaciones recurrentes expresadas por la jerarquía católica.

Cuáles son los pasos necesarios para que el Papa visite Argentina

Voceros consultados subrayaron que, para avanzar con la visita, resta un paso clave: la invitación oficial cursada por el Estado argentino. Este requisito del protocolo diplomático es considerado indispensable para que el Vaticano pueda transformar la actual consideración de la agenda en un anuncio formal para el país.

Actualmente, la planificación del Papa se encuentra enfocada en compromisos en Europa, África y Asia. No obstante, fuentes cercanas a la Santa Sede no descartan que América Latina recupere un lugar de relevancia en futuras giras apostólicas, manteniendo la expectativa abierta tanto en el ámbito religioso como en el arco político.

